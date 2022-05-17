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蘋果農場參觀記

麗蘋

在北義大利四月份左右的公路兩旁和山坡上，放眼望去都是一排排白色花朵迎風綻放。問了導遊後，才知道那些白花全是蘋果花。當時我覺得很納悶，因為在馬里蘭州蘋果園採蘋果時，蘋果樹都是高高大大的，為什麼在這裡看到的蘋果樹都不高呢？ 所幸旅行社為我們安排了一個參觀蘋果農場的行程，讓我解開了心中的疑問。

我們參觀的蘋果農場，是在義大利北部特倫托自治省的一個叫瓦爾蘇加納的山谷小鎮。從祖父輩開始經營的這家農場，已經有一百多年的歷史。農場男主人馬利歐經驗豐富，一邊帶著我們參觀他的果園，一邊如數家珍，侃侃而談，對我們提出的問題更是詳盡回答。

最讓我驚訝的是這些看似不高的蘋果樹，竟然是把買回來的蘋果樹苗，接枝到一個由英國人研發出來的一種樹根上，在接枝一年後蘋果樹就可以開花結果。他還說，雖然蘋果樹可以活上百年，但二十年左右以後，蘋果產量就會大大減少，不符合商業上的經濟效益，所以果農們會把樹砍掉，另外再接枝新的蘋果樹苗。他提到此地花粉的傳播主力是靠風力，不過他接著笑說，鄰家養的蜜蜂也是他們家蘋果花花粉傳播的另一種助力。

他還要我們仔細觀察蘋果花，並指出在一簇蘋果花中有一朵花特別大。他說他們的工作之一，是依情況摘除一些花朵，留下那一朵最大的，如果不這樣做的話，雖然結的蘋果很多，但品質並不一致。他還特別指著其中一棵蘋果樹說，因為去年這棵蘋果樹結果太多，今年樹上一朵花都沒開。

談到噴灑農藥的問題時，他說他們這些果農一切按照主管單位的規定，會噴灑適當的農藥來控制蘋果蟲和黴菌的災害。他還特別強調，蘋果收成前一個月，他們是絕對不噴灑任何農藥的。他自豪地說，蘋果商場競爭雖厲害，但他們山谷裡出產的蘋果品質好、口碑佳、價錢高。

參觀完他家的蘋果園之後，我們就到他家午餐，品嚐當地的菜餚。有他的母親和太太做的義大利北方式的玉米糊「波倫塔」、一種類似我們大紅豆的豆子、煮得入味切得很細很嫩的包心菜和他們農場自種的蘋果。飯後，我們還跟著他去參觀他們家製作蘋果汁的小型作業，他們會把不夠格、長相不好的蘋果製成蘋果汁出售，他還提醒我們，不含任何添加物的果汁產品，最好要在四十八小時內喝完。

從這次參觀蘋果農場過程中，除了讓我們認識到「行行出狀元」，也獲得不少和蘋果農場相關的知識，真是不虛此行。

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