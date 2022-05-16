古人不辜負春天，從他們的遊春圖經常畫著一群雅士或仕女策馬郊原，踏青春遊的景象，可看到他們愉悅的神情。不讓古人專美，我也喜歡駕我的野馬馳騁郊原，縱享明媚春光。

喬治亞是以畜牧、木材和蔬果等農業為主的州，北部是山區，稍南是丘陵地帶，中部以南就是平原了，我們家在丘陵地鄉下，地形多變化，農作物依地形也呈多樣性， 出門就頗有風景可觀。

我們喜歡漫遊，也就是無特定目的地，只選一個大概方向，然後選一些平常不走、車跡罕至、限速低的小路，敞開篷任輕風拂面，不疾不徐，自在而行。風和日麗固然很好，但藍天裡，有些時來時去的散雲，加些「天淡雲閒今古同」的心境，就更有一種放懷天地，悠然自適的曠達味道。

經歷一整個隆冬的蕭索後，看見久違的嬌稚春色，就令人打心底欣喜。路邊的樹都各吐新芽，枝梢蓬鬆秀潤，色彩豐富，何止鵝黃嫩綠，橘紅，茶紫不一而足，我們邊行邊認它們是何樹種。大片大片的山坡上草已青青，不同品種的牛馬各自成群，靜靜地吃草，或閒臥曬太陽，一副歲月靜好的樣子；小路邊農舍和倉房，總會有些桃、李或梨花伴著，自成圖畫，倍覺親人。田都是大到看不到田隴的，看不清是花生或大豆的苗已長滿，車開到高處向下望，綠油油的川原鋪展直到天邊，令人心曠神怡。

路邊的野李花開，潔白襯著嫩綠的新葉，是只有早春才能見到的清純，有時竟成林，它們常使我想，若有人能來寫一篇「李花源記」那該多好。淺紅的紫荊，飛白的山茱萸接踵而來，跟著就是野海棠，和其他不知名的花樹爭相上場，這些花在路邊都比在林裡更燦麗，大概是陽光更充分，或更想博人眼球吧！到三月暮，那紫藤就千絲萬縷糾纏不清，糊天糊地的把紫珠簾，連綿掛滿沿路樹梢，甚且要垂到路邊了。

這樣漫遊，人不離車就可看到大片景色，有時經過州或縣立公園也會順便進去走走，總之隨興而行，興盡就回家，既無一定目的，也就沒有任何壓力。我們平時在家各忙各的，這樣無所事事一起純兜風、閒聊天、瀏覽春景，實在是打破常規，一種難得的自我放縱享受。

有些朋友說開車累，可我從不覺累，我覺得就像坐在沙發上，身歷其境看著帶有青草氣和花香的風景，在眼前自動開展變換，還有比這更好的老人賞春方式嗎？而且在此疫情 期間也是最安全的出遊。我們在春天時總會這樣閒散的遛幾次馬，以值回等了一冬的票價。