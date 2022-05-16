早就聽說克萊蒙特（Claremont）有「綠樹與博士之城」美名，心想：那會是個什麼樣的城鎮？

克萊蒙特位於洛杉磯郡邊陲，緊鄰波莫諾，距我家約二十分鐘車程，疫情 期間為了避開遠遊的風險，幾次走逛，倒成了我的專屬樂園。

北印第安崗大道（N Indian Hill Blvd）穿鎮而過，是一條美麗的大馬路。去年夏天造訪，前半段的行道樹盡是紫藍燦亮，虧我還到處尋覓，原來這裡就是藍花楹的大本營；三月再訪，站上舞台的是後半段的粉紅風鈴花，遙遙望去，彷彿鈴鐺晃動，春天就在花朵上。

北印第安崗大道與第八街交會旁，有一座綠草如茵的紀念公園，為紀念本地男女保衛國家、挺身參與戰爭而設；不遠處，古早時期的梧桐樹下，是十七、八世紀印第安人和過往旅人休憩處。

克萊蒙特家家庭前栽種綠植，戶戶樹影幽幽。每條巷道樹種各異，街路兩側蓊鬱蘢葱、華蓋疊翠，車行其中，宛如穿梭綠廊。隨機探幽，鑚進一條短弄，形似中式池塘邊的樹種「Peper Trees」，令人聯想垂柳拂拂、濃蔭深深的畫面。

我慣常走逛的哈佛大街（Havard Ave）是一條文教街，位於火車站前，街口右側義大利 餐廳相隔幾許的「Creme」麵包店，廊前排起人龍，飄盪的香味喚起酣睡一夜的嗅覺，展開了克萊蒙特抖擻的早晨。

經過郵局前的十字路口，杜鵑花怒放、一臉燦笑，令人迷醉；名叫Bardot餐廳的戶外用餐區早已座無虛席，周末時光，有人為犒賞自己而來，有人只是一杯飲料，就為敘舊；餐廳對面的器皿店前，站著一頭可愛的雕塑 牛，門口頂頭的四幅原木臉型雕塑，各具奇趣；再往前，兩兩對望的便是圖書館和市政廳。

哈佛大街和大學城無縫接壤，轉個彎便踏進波莫納學院、斯克利普斯學院、克萊蒙特‧麥肯納學院、哈維‧穆德學院，再加上兩個研究機構的克萊蒙特大學聯盟校地。大學城裡草地柔綠如毯，百年老樹枝幹蒼勁。這兒是冥想、放空、憶舊或追悔的好地方。起身前行，縱橫羅列的路樹交織成遍地濃蔭的大道，晃動的光影中，適合騎鐵馬，適合閒踱。

第一街有一座早期農産品集裝的老棧房（packing house），裡頭還留存兩台舊式磅秤，其餘部分已被隔成小商舖。入口處右側有間名叫「集裝屋」的酒舖，透明的櫥窗上漆著：「人生苦短，勿飲劣酒」。我趴在玻璃面窺視，X型架上插滿瓊漿玉液，瞳孔充斥各式各樣的酒瓶，未飲先醉。

上到二樓，幾間商鋪皆窄仄，店面設計卻別具匠心。有一面牆貼滿老人、青年、孩童、頭部、臉部、手腳的相片；另一面牆貼著大小不一上了色的長條形、方塊形木板；賣毛線的更直接了當，乾脆把鈎好的織品，綴在樓道層層階梯豎面。克萊蒙特就是這麼充滿藝術氣息，每家店都具備叫人不想錯過的誘惑力。

轉角處有家叫「Gus's」的燒烤店，招待員麥克熱情親切，上茶、遞紙巾跑個不停，讓人有賓至如歸的受寵若驚。親民的美式餐食配上遙遠的聖蓋博頂峰殘雪，這是旅途中的另類風情。

有道是：能存得住記憶的，就是最特別的。旅遊猶如飲食，得細細品味。在我心中，克萊蒙特是個特別的地方。