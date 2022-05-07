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孫女的成就感

秦博瑞

三月的科羅拉多，雖然朗士峰上的積雪一點兒也沒有融化，平原上卻早已是草長鶯飛的季節了。這天，兒子和孫女要到附近的公園去放飛我們帶去的小型中國龍（也叫作龍頭蜈蚣）風箏，我和老伴被喩為「嘉賓」，應邀一同前往。

我們帶去的這個風箏，個頭雖小，卻出身不凡，它出自濰坊著名的風箏世家楊紅衛之手，她紮製的風箏，造型美觀，放飛平穩，色彩豔麗，適應性強，風靡世界許多國家。她曾數次應邀來美傳授風箏紮製技藝，受到美國朋友們的歡迎和款待。

我們到達公園後，在一片翠緣的草坪上，兒子小心翼翼地敞開裝風箏的專用盒子，將裡面的中國龍風箏取出來，拴好腳線，拿起風箏線柺子，邊跑邊放線，越跑越快，放出的線也越來越長，很快便把風箏送到了空中。中國龍在藍天白雲下，搖頭擺尾地飛來飛去，猶如一段長長的彩虹，五顏六色煞是好看。

兒子牽著風箏圍繞公園上空，來回轉了好幾圈 ，還不到兩歲的小孫女看得出神，也要一試身手，便向她爸要過風箏線柺子來，緊緊地攢在手中，好像怕風箏跑掉似的。使勁拽著風箏線，慢悠悠地轉來轉去，忽然停下腳步，轉過身來向我們喊了一聲：「你們看 ！」

我們三人一齊看過去，原來是她讓我們看她手持風箏線柺子、沉穩莊重且略帶微笑的模樣。我們看到了，她的自豪和成就感全都寫在臉上。

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