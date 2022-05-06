你投過稿嗎？或是雖有這念頭，但還沒開始動筆？我認為想寫就寫，想投就投，快快付諸行動。

我從小文筆還算通順，國文課時，老師經常在我的作文裡畫了好多好多紅圈圈。後來在一家慈善機構當志工時，常把參加賑災濟貧義診活動後的感想發表在這家機構出版的刊物上。

雖然能寫，但我從來沒有想到要投稿到報章雜誌去，更沒想到，我現在不但有這個念頭，而且還正在努力投稿中。

話說幾個月前，我家老爺參加一個寫作群組。經常看到他們聚在LINE 上，討論對文章的看法和寫文章的技巧。接著下來，慢慢在報上看到他的文章，其中有一篇是談他全家逃離家鄉到台灣的童年往事。看了這篇文章之後，讓我有了一個念頭，我覺得能把自己的人生經歷寫下來與人分享，應該是一個很好的回憶，於是我就開始投稿了。

記得我的第一篇稿子，洋洋灑灑寫了兩千多字，還附上幾張自認為拍得很棒的照片，不幸的是很快就被退回來。本想既然沒此天分就算了，所幸我有位好老公，一再替我分析文章並鼓勵我，讓我重拾信心。現在一路寫下來，雖然偶有佳作被報社採用，但我一直提醒自己，在文章內涵、寫作技巧和詞彙運用及其它方面仍有很大的成長空間，這也養成我經常在報紙上研讀別人文章的習慣。

值得一提的是，前幾天一位大學好友突然打電話給我，她說她在家裡訂的世界日報 上看到一篇場景很熟悉的文章，一看筆名就猜到是我。我想這是我當初投稿時，沒有想到的一個意外收穫，它也成了我堅持繼續寫下去的動力之一。喜歡投稿的朋友們，讓我們一起努力，享受投稿的樂趣。