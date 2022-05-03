我家在老人公寓的頂層五樓，有一個較寬敞的朝南陽台，遍植花草。從陽台眺望，正南方向是大片高矮不一的房屋，一個個城鎮相互依偎延伸到世界著名的矽谷；東面則是山勢起伏又連綿不斷的海岸山脈，據說是地殼的太平洋板塊衝撞北美板塊而隆起的地形地貌；向西望去，便是舊金山 海灣以及隱隱約約的中半島，而在它們的西邊，就是煙波浩渺的東太平洋。

每天清晨，我沿湖慢跑後回家，便會到陽台繼續運動，做我自編的一套保健操，從頸部開始，然後腰部、肘部直到膝部，各做數十下活動，以保持這些部位關節的靈活性。做完稍微小憩，觀賞一下陽台上自己種植的花花草草，便覺神清氣爽，渾身舒坦。

接下來要做的是眼部保健功，那是我還在讀中學時學校規定每天必做的健眼運動。先用手指對眼睛周圍的幾處穴位，分別按摩數十下，然後再做眼球的遠望和近望的多次交替活動，這點是我從報上看過一篇如何保健眼睛的文章受到的啟發，實施多年感覺效果良好。

我先盯著眼前一片葉子的某個斑點數十秒，然後再將眼睛望向遠處數十秒，就這樣來回交替數次。我遠望的目標經常是選擇在天空翺翔的飛機，在我家陽台的西南方向，便有舊金山和奧克蘭兩個國際機場 ，飛機升降頻繁，因此我的陽台前方經常有飛機飛過，將它們作為遠視緊盯的目標，實在是最好不過。

疫情 之前，美國經濟良好，灣區兩大國際機場的客貨運輸強勁。每天清晨，我在陽台做操的同時觀看天上的飛機，不到數分鐘便會有一架或多架飛機上升下降；在我眼睛前方轉向東面的，一般是飛國內航線的客機，而筆直向北飛行的，則大多是國際航班的客機，在藍天白雲的襯托下，這些飛機在初升陽光的照耀中閃閃發光，構成一幅欣欣向榮的壯觀畫面。

然而，疫情襲來後，這幅畫便黯然失色。每天早晨我站在陽台上，再看不到飛機頻繁出現的景象，也聽不到它們飛過藍天的隆隆聲，偶爾有一架飛機在天空飛過，那形單影隻的景況，也只能令人倍覺傷感。

隨著人們對病毒認識的加深，與它們抗爭的力度加強，一度陷入停擺的經濟逐漸恢復，藍天上的飛機也慢慢多了起來。

進入二○二二年，美國對病毒的鬥爭根據客觀情況的變化，採取了更為實際的開放措施，社會的生活和經濟，都比前一段時間更為活躍。隨著經濟的提升和人們出行意願的高漲，航空業也恢復發展，每天清晨，我站在陽台上觀看藍天上的飛機也越來越多了。