隨著注射新冠疫苗的市民持續增長，紐約市的感染人數開始大幅度下降，曼哈頓唐人街上的行人多起來了，店鋪、超市、餐飲開始迎來摩肩接踵的顧客，讓我欣喜生活終於開始回到正常的軌道。但讓我覺得美中不足的是，遊民 作為弱勢群體，疫情以來變得更加龐大，成了城市社區無法迴避的事實。

那天下班我照例乘地鐵回家，在地鐵靠站快要停下來的一刻，我下意識地透過車窗，飛快往車廂裡窺探幾眼，確認沒有遊民躺在座位上，才走進車廂。不是我歧視遊民，實情是有些遊民的行為的確不妥善，甚至有可能傷害無辜者，令我緊張害怕。我小心謹慎坐下來，也不忘環視車廂左右跟前，確信沒有遊民混身其中，才平靜下心來。

地鐵剛駛離車站，坐在我斜對面、一直低頭閉目養神的婦女慢慢睜開眼睛，突然發現了我，雙眼突然帶刺，盯著我不懷好意起來。我不得不提高警惕，轉移視線，避免與對方四目相碰。

「滾回你的國家去！」婦人歇斯底里喝令我，彷彿我是無證移民，然後是罵罵咧咧，沒完沒了。我有此畏懼，仔細一看對方的穿著，便猜到碰上遊民了。見對方強詞奪理，我實在忍無可忍，據理力爭道：「這裡就是我的國家！」「滾回你的亞洲去，這裡不是你的國家！」婦人大聲向我吼，眼露凶光。

我沒有吭聲，正所謂識時務者為俊傑，面對言行偏激的人，我自然不能跟她鬥嘴，否則火上加油，吃虧的就是自己。正當我打算轉換車廂、遠離這個女人的時候，婦人突然「啪」地拉開一瓶鋁罐液體，當即揚手就潑向我。

液體從鋁罐口灑出，在車廂狹窄的空間形成一道扭曲的弧線，最終跌落在我的鞋上，讓我感覺冷冰冰的可怕。我慶幸液體沒有灑落在我的臉寵，否則戴著口罩的我不知該如何處置。

我大驚失色，不知道她潑向我的是什麼東西，趕緊察看她手上的鋁罐，還好，鋁罐告訴我僅是酒精飲料，但足以令我心驚膽顫。我不敢怠慢，旋即抽身離座而起，迅速直奔車廂門口躲避。這一晚我失眠 了，為自己的倒楣經歷感到憂傷懼怕，哪怕自己是個身強力壯的男人，在肆意突發的暴力跟前，同樣無力無助。

但日子還得要過，生活必須繼續。那天我到唐人街購物，走在人來人往的人行道上，心情似陽光一樣明媚；街道中央車輛來來往往，魚貫不斷，一派繁華景色。我站在紅白燈跟前，心無旁騖等候白燈過馬路。

突然，有人在我後面用力一推我的後背，讓猝不及防的我不由自主倒向車輛川流不息的路中央，求生的本能讓我馬上丟下手上的物品，拚命用手抓撓緊身旁的燈柱，止住趔趄的腳步，讓身體恢復平衡平穩，沒有倒在不斷穿梭而過的車輪下。

我憤怒回頭窺探，一個衣衫襤褸的遊民站在我的背後，他推我產生的慣性，導致他的身體正往後傾。對方見到我成功自救，拔腿就逃，我嚇得雙腳發軟，思緒頓時空白，接著冷汗直冒，心臟狂跳不止，連追趕對方的力氣也沒有，更不用說會馬上反應過來報警了。

驚魂未定的我，三番五次慶幸，好在自己反應神速，否則後果不堪設想。我撿起丟在地上的物品，急不可待奔赴地鐵站 乘地鐵回家。

我癱軟在地鐵車廂的座位上，氣喘吁吁，思緒依然沉浸在劫後餘生的惶恐不安中，感覺全身冰冷，感慨人生無常凶險。此後幾天我都失眠，心有餘悸的我百思不解：我又沒做錯什麼，還常對遊民慷慨解囊，為什麼自己成為遊民襲擊的對象？