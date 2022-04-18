冬天終於過去了，天氣漸漸暖和，兩年多的疫情 看起來是要過去了，未來應該可以外出、聚會或者旅遊，想著想著心裡就很高興。把衣櫃裡的外套和毛衣洗乾淨收進箱子，接著把春天的衣服拿出來抖一抖曬一曬。整理衣服的同時，也把家裡內外清掃整理一番。連續忙了幾個星期，看著明亮的室內，心情分外清朗。

這次清理找到了兩本日記，一本小兒子的，一本我的。小兒子的是小學一年級的日記，剛開始寫得很勤，後來是隔幾天、隔幾星期，每篇都是和同學朋友之間的來往、玩電動得到多少分、家庭旅遊、回台灣看爺爺奶奶、和哥哥堆雪人玩雪球，還有很多拼錯的字，稚言童語，句句都是快樂。時光飛逝，當年小小孩，現在也二十多歲了。

我的日記寫於大學剛畢業時，讀著讀著，把我帶進以前的歲月，有好多事完全忘記了。一日一日讀完，有點不敢相信，這本充滿了各種情緒的日記本，居然是我寫的。

我發現，原來我很愛哭，看到動人的電影 ，讀到感人的文章，或是看到憂傷悲情的新聞，我的眼淚就連串掉下來。也非常會記仇，和最要好的朋友吵架，竟然好幾星期不跟她說話。

還有一次因為和朋友外出遊玩，過了晚上規定回家的時間，被媽媽狠狠說了一頓，我記下了她罵我的情形和她臉上的表情；朋友在背後說我壞話、和我站在不同立場，還有剛入社會工作時，同事間的競爭、老闆的苛刻，誰對我不好，所有的罪業統統被我記下來。至於誰對我好，雖然也有寫，但似乎寫得不多。我邊讀邊搖頭，這真的是我嗎？

從中學開始，我就有寫日記的習慣。我記得在來美國之前，我把它們全鎖在一個箱子裡，這本年度日記本會被我帶來美國，可能中間記了很多和男朋友之間的種種，他去當兵，我入社會，生活環境大改變，孤單和思念加重了日記的分量。只是二十多年來，我竟然現在才發現它的存在，和小兒子的日記一比，我的日記本字裡行間充滿了負能量，讓我很汗顏羞愧。

說給先生聽，他邊吃花生邊看電視，轉頭笑著說：「妳現在才知道妳有多大小姐脾氣，我可是忍妳很久喔！」看來我身邊的人，包括父母、朋友、同學和孩子，都忍受過我。

好在日記本的出現，讓我發現自己的缺點，我一直認為我是個好人，原來並不全是呀！被我寫在日記本裡的人，謝謝你們的寬容，當年我一定也說了不好聽的話，臉色也不好看，雖然人各一方，有的人也不再聯絡，希望他們能感受到我真心的懺悔。