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酪梨樹

卓寅

妻子和我都喜歡吃水果，每天要吃四、五種，其中最喜歡的就是酪梨，只要市場有賣，我們每天早上都會吃酪梨，中型的酪梨，一人一個。

酪梨的果肉芳香味美，我削酪梨的方法是先在果實上畫兩刀，切成十字形，然後把酪梨剝開四片，取出果核，再撕下果皮，這樣就可以享用四片船形的果肉了。

酪梨的果皮和果核不能吃，必須丟棄。果核光滑渾圓，相當漂亮可愛，每次削好酪梨後，我總要對果核多看兩眼，覺得這麼漂亮的果核要扔掉，實在有點可惜；但是不丟也不行，因為閒置三、四天後，果核就乾癟焦裂了。

有一天，我看著兩個酪梨果核突發奇想，尋思為什麼不把果核試種一下，看看會不會發芽長大成樹？於是拿了兩個花盆，放入有預拌肥料的種菜土壤，再把兩個酪梨果核分別淺埋在花盆裡，每天早上澆一點水。

如此過了三個多星期，絲毫沒有動靜，不由覺得這種憑空想像的辦法是行不通的，決定再等兩三天，若是仍然不見苗頭就要放棄。沒想到兩天之後的早晨，居然看到一個花盆中冒出一根小小的綠芽，我高興得手舞足蹈。翌日，另外一個種子也發芽了，我這個外行人嘗試的成功率竟然是百分之百！

兩個月之後，酪梨苗長到一英尺多高，葉子有十幾片，青翠秀麗，整株樹苗長得亭亭玉立，十分美麗可愛。我把一盆擺在客廳的茶几上，另外一盆放在書房的書桌上，這兩盆酪梨樹苗就變成賞心悅目的盆景了。

從樹苗生長的速度來看，這兩個盆栽可以繼續在室內放置半年左右，我準備在今年夏天把它們移植到後院的土地上。

酪梨是熱帶水果，我居住的美國俄勒岡州地處寒溫帶，冬天氣溫常會降到冰點以下，有時會下雪結冰。不知道這兩棵酪梨樹能否在冷冽的寒冬裡存活，我只有盼望奇蹟再次發生了。

俄勒岡州

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