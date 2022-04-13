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懷念珍姑

廣慧

珍姑與我們分別住在北加州不同的城市裡，年紀相差近二十歲，然而大家因緣際會，竟成了忘年之交。

當年位於丹維爾的法雲寺辦禪七法會，午齋義工中由珍姑掌廚，美秀及我和另外兩位居士當幫廚。珍姑退休前曾任中餐館大師傅，所以她在廚房指揮，我們依她吩咐分別撿菜、洗菜、切菜，做打雜工作。

珍姑是來自香港的早期移民，只會說粵語，聽得懂一些國語。由於外子是廣東人，我會聽粵語但講不好，其餘諸人皆不懂粵語，為此常出現雞同鴨講的場景，鬧出不少笑話。最初還需要我幫忙翻譯，彼此相熟聽習慣後，也都能猜出對方的意思。

禪七的七天內，大家合作得十分融洽，本身帶有童趣的美秀，常常裝出萌態逗老人開心，因此工作中大家笑聲不斷。

後來我們仍有機會與珍姑合作過兩次，我們都欣賞老人家開朗活潑、心直口快、純真善良的個性，雖然她教育程度不高，但是在社會上歷練久了，待人接物極有分寸，嚴以律己寬以待人。她擁有一顆不知老之已至年輕的心和樂觀精神。

有一次聽說珍姑受傷，美秀和我搭捷運轉巴士趕去探望。進了她老人公寓的房間，只見餐桌上已備好豐盛午餐，望著鼻青臉腫的老人家，我們哪有心情接受饗宴，但因她耗時費力已經備妥，我們只好恭敬不如從命，本想請她外食，只有等待下一次了。閒聊中得知，她提著採購好的重物上公車，還沒站穩，就因緊急煞車，將她自車廂前摔到車廂後，幸好全身僅是皮肉之痛，沒傷筋動骨。對這件事故的發生，她言語之間毫無任何怨懟情緒，完全正面地坦然視之。

有暇時，她常煮一些食物與左鄰右舍分享，源於大家都上了年紀，理當互相照應關懷。她也加入了當地唐人街環境清理的隊伍，常與眾人一起撿拾街頭的垃圾雜物。有人認為她是勞碌命，不會享清福，她笑說自己年輕時就是這種閒不住的個性，哪裡有需要就哪裡去，遇到不公不義之事也會打抱不平，所以曾經有「小辣椒」的外號。

再次探訪珍姑前，美秀電話中再三強調，我們絕對不會在她家用餐，大家一起到唐人街餐聚。接了珍姑以後，到她選的餐廳用餐，她向我們道歉，出門前才吃過飯，太飽無法再進食，她陪我們聊天就好了，並稱午餐結束，她即需要與愛心組織會合，去老人療養院慰問老人。

我們詫異地望著她，她自己都已是八十出頭的老者，還要去慰問其他老人？後來轉念一想，自己真是以小人之心度君子之腹，珍姑心中充滿正能量，以她的熱忱到老人療養院送暖，必定可以鼓舞人心。

用餐費用，珍姑與老闆事先安排好，不收我們錢，她感念我們遠道來訪的誠意，一定要當東道主，我們不忍拂她好意，最後，想孝敬的心再次泡湯。

不久因我遷往別州，見面機會更少。多年後有一天我遠遊歸來，聽友人告知珍姑已經往生的消息，心中不捨，也很遺憾不曾送她最後一程。

回憶珍姑一生，早期移民來美，在不諳英文沒有專長的艱辛努力下站穩腳步；復以一個慈悲善良、樂觀成就他人的心，充實自己退休後的生活，讓自己不虛此生，活得如此有風采。她是我心中平凡的偉人、永遠的楷模。

退休 療養院 移民

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