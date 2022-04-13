前陣子看到報導，馬里蘭州哥倫比亞是全美第二快樂的城市，在民眾身心健康、社區環境友好等項目中名列前茅。在此地朋友爭相走告的同時，也讓我說說在哥倫比亞行走步道 的樂趣。

我們住在哥倫比亞快三十年了，一直到二○一六年初和先生兩人都退休 後，我們才真正體會到此地步道的便利，和享受行走步道的樂趣。

哥倫比亞是由十個獨立村莊所組成的規畫城市，每個村莊因地形不同，步道的設計也就不同，很多步道是圍繞著境內四個人工湖和依著兩條河的許多支流開發的。

早期我們覺得能風雨無阻地在購物中心室內走上三、四圈就很滿足，後來發覺新鮮空氣的重要性，就轉移陣地到住家附近，或開車到人工湖及一些其他村莊的步道走走。這一年來，除了每天陪晚起的先生走三哩左右的步道外，我還加入一個走路群組，每周三和一些趣味相投的朋友邊走邊聊天，享受人生樂趣。

先生注重養生，經常走的都是高難度的步道。他認為走在上下起伏的路面上，除了能增加肺活量之外，還能感受到「世上沒有任何事情可以難倒自己」的喜樂。

走在這些步道上，可以親身體驗森林裡的千變萬化：滿眼綠意的春夏；披著秋天美麗外衣的樹林；秋去落葉滿坡後一棵棵參天大樹的冬日。行走間，偶爾可以看到悠遊林間的鹿群和小松鼠，更有那「篤-篤-篤」的啄木鳥聲。

我每周參加一次的走路群組，成員多是女士。因為大家的體能不一，路線多半是沿湖步道，出發的時間也隨著季節的不同而彈性調整。湖邊步道路面平坦，很適合邊走路邊說話，邊留意身旁來遛狗或騎腳踏車環湖的先生女士。

冬天是加拿大 雁最多的季節，牠們在草地上覓食、湖中漫游、冰上行走、高空展翅。當發現牠們的數量減少時，櫻花盛開的春天就不遠了。夏季是湖上泛舟的旺季，一直划到滿湖秋色。

每次走完路後，最期待的就是收到我們群組負責人Nora的簡訊，她喜歡拍些花花草草、水鳥烏龜、湖上風光及水中倒影。想到今生還能和一群朋友一起走步道，是一種緣分也是一種樂趣。

值得一提的是，我偶爾會憑著自覺不錯的方向感去發掘新步道。有一天走得太久太累，竟然無法分辨來時路，正在不分東西南北時，看到Mike先生在整理他家後院的斜坡，當我告訴他我的困境之後，他二話不說，開著他的老爺卡車，把我安全送回一哩多外我停車的地方。從那以後，只要我們要走Mike先生家附近那條步道時，我會笑著對先生說：「我們今天去恩人那條步道走走吧」。

現在我們所住的哥倫比亞，就是報導中所說「民眾身心健康、社區環境友好」的小城，我們非常感恩能住在這裡，天天享受行走步道上的樂趣。