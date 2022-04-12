將近黃昏，寒意更重，晚上有大風預警，高峰期在子夜前後，時速每小時六十哩，聖蓋博 谷、聖博納汀諾、河濱縣全是它的足跡範圍。注意野火、駕車小心、加固戶外鬆散物，氣象預報這麼提醒。實在太冷了，我懶得動手，這種陣仗十幾年下來也不是沒經歷過。

定居北加那當兒，這大風不曾聽聞也無從領教。遷移南加 後一切都是初體驗，車子在張揚的風與塵中搖搖晃晃前進，終於找到友人介紹的診所，前檯人員看著資料笑說：「從你們那兒吹過來的風，搞得我們一屋子的灰塵。」同是地球人，福禍本相倚，我也是受害者，還得替狂妄的風扛責？

回程，瞇著眼望向矗立山頭的社區，風的確從那兒吹過來，但深入了解之後，才知這大風是南加典型的季節性強風，好發於秋冬，從莫哈維沙漠經內陸帝國一路橫掃。這強風有個名字叫：聖塔安娜風。

聖塔安娜風聽起來典雅，真正抓狂的時候呼嘯、迴旋、衝撞樣樣來，想來應該暴躁無比，既無頭無耳又無臉面的怪物，行事何需忌憚，真是辜負了這麼有氣質的名字。

聖塔安娜風最常在秋老虎的季節來臨，陽光似爐火，強風高溫 熾熱而乾燥，迎面對撞，肌膚像灼了一層皮，容顏瞬間轉為暗沉，那些不能倖免的，諸如繡球花、杜鵑花葉尾接續焦捲。若正好碰上星點火源，真像添加助燃劑，只見火神踩著風火輪，跨過公路沿山越嶺飛奔而去，任天兵神將也沒招。

晚飯過後，一切如常，這是風雨前的寧靜嗎？果真沒錯，九點過後屋外有了動靜，就像賽車手加足馬力，風馳電掣瞬間到眼前，窗玻璃黑影搖晃，透過簾子縫隙，一輪明月淒清慘白似乎也穩不住身子。鄰居的樹木披頭散髮、彎腰扭身，看得出使盡吃奶的力氣咬牙切齒地想要抓穩地面。

野餐桌上繫了繩、壓了兩塊小石頭的桌布，迎風而起，是鼓鼓的帆欲駕風而去，我趕忙衝出去，提起裝滿回收水的桶子壓住。深冬屋外溫度陡降，強風乾燥冷凛，手腳幾乎凍成冰棍兒。

「叩！叩！叩叩叩！叩……」以為諸事安妥，牆角忽然傳來一陣敲擊聲，像極了煮食時內鍋的震動，我不安地拿著手電筒再出門，把靠牆的雜物挪走，可是聲音時起時停頻率更緊湊，令人惴惴不安忐忑驚怕至極，以為屋外的傢伙來真的，動了壞心思要拆我的牆。

敲擊聲停了，不，是聖塔安娜風走了，終於能安然入睡。

次日晨起，庭園裡花盆、空箱、吊籃……，凡是沒依沒靠的全都移了位，這風，專挑沒根的人欺凌。走到廚房外牆才發現上下各有一個通風口，風從那兒進去，在裡面生悶氣哪！

不論損失多寡，無可否認，在聖塔安娜風的淫威下，大家都度過一個驚魂夜。有人把聖塔安娜風叫做魔鬼風，我覺得這稱謂太客氣了，根本無法淋漓盡致地形容它的邪惡。