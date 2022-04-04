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長春執行5天清零攻堅 民眾反應冷淡：跟病毒商量了？

水桶種茭白

白丁

多年前，從郵局送來州政府的一份調查表，開頭是這樣的：「美國馬里蘭州農業部希望得到您的幫助，以便了解您對於特種水果和蔬菜的需要，就是那些在您的母國可以享用，而在美國卻難得吃到的水果和蔬菜。請花一點時間回答下列問題，這樣我們就可以和本地的農場一起努力，生產這些水果和蔬菜，滿足您對於這些新鮮農作物的需要，謝謝。」

我一看信的開頭，就想起中國江南的三大名菜：蒓菜、茭白和鱸魚，在美國哪裡吃得到呢？我自然樂意回答這張調查表。我特別填寫了生長在中國淺水裡的茭白，還畫上茭白的圖樣，葉子像茅草，外型像筍。我還鄭重寫上茭白的英文名字，從英文詞典裡查出是wild rice stem。

我的結尾是這樣寫的：我希望在美國吃到中國的茭白，茭白不僅味道鮮美，而且含有豐富的蛋白質、維生素及多種礦物質，稱得上是「水中人參」。當我將信件投進郵筒時，我似乎嗅到了久別的茭白的清香，多麼希望在秋天裡見到新鮮美味的茭白。

可是信件寄出後沒有回音，我很失望。打聽下來，原來是美國禁止進口茭白，也不准栽種茭白。什麽原因呢？據說是茭白上的黑點會造成水污染。我查閱了教科書，書上說：茭白上的黑點是一種真菌，能治骨質疏鬆，延緩骨質老化。我有點無語，不知該怎麽為肉質潔白的茭白辯護，還它清白。

後來我去加拿大旅遊，在那裡的餐館嘗到了蔥油茭白，才知道加拿大進口茭白，真不懂美國為何不向加拿大看齊？直到去年，聽說中國的茭白已引種到華盛頓地區，馬里蘭州已經有人栽種茭白。我突發奇想，我家後院變不出水田，何不在水桶裡種茭白？

我立刻要來茭白的幼苗，在春季穀雨前後，栽種在向陽通風的水桶裡。桶底先放置肥沃的濕泥，再注入積存的雨水。當幼苗長到四十厘米，具有五片葉時，用小刀將植株分蘗處切成數株，分種在別的桶裡，萌芽期二十五天左右。

桶裡不能缺水，從萌芽到孕茭，水位應漸漸上升，水量適中，能使茭肉白嫩。水桶裡如果綠藻過多，可以加一勺檸檬水。施加以有機肥為主的液態肥料，輔以少量的鉀肥、磷肥、尿素等化肥。

須注意的是，不用天天澆水，雨季還須排水。桶裡的茭白不能種得太擠，否則會吃不到茭白。發現枯黃的葉子，須立即去除，既促進生長，又使空氣流通。茭白忌高溫，到了炎熱的夏天，須將桶移到陰涼的地方，等到植株的根部又粗又飽滿，就可食用茭白了。

我總算償了夙願，如今吃到自家種的茭白，而且變著花樣吃：蔥油茭白、油燜茭白、咖哩茭白、涼拌茭白、糟溜茭白和麻辣茭白，別忘了，嫩的茭白還可生吃呢。

蔬菜 加拿大 馬里蘭州

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