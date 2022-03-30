一轉眼，與兒子已三年不見了。去年他跟兒媳回岳父母家，與之共度感恩節，兒子答應我今年感恩節前會回北卡 看我們，果然今年二月帶著兒媳回來。時光荏苒，上回看到他時仍為人子，現今已成了人夫。

他們一路由底特律開回北卡，要十幾個小時，只好要他們小心開車，若路況不好，就以後再回來，畢竟安全第一。上回家庭視訊時，女兒也提及回來看爸媽，順便回來參加朋友的婚禮，全家都要她別回來，因為她在東京，現在疫情 仍嚴重，搭飛機要十幾個小時，密閉空間，太危險了。

前幾天終於盼到兒子回家，他在Airbnb租了一個三臥室又二分之一衛廁的度假屋供大家住，一天才一百元租金，很便宜。現在旅遊都流行網上租房子，而非住旅館，因為有廚房可供烹飪，也比較有家庭的溫暖。

我煮了兒子喜歡吃的家常牛肉麵、白菜滷，還買了他最愛的炸雞，他們直誇好吃，另外還特別做了三個花環（Wreath）讓他們帶走，可平常、夏季與聖誕節 時裝飾用。大家一起談天、聊近況，父子聊得不亦樂乎。自從孩子長大離家後，很難得能聚在一起，尤其在疫情猖獗的時刻，團聚場面特別溫馨。

兒子還不時到餐廳購買外賣，供我們食用，他更帶了許多零食、營養品與按摩器給我們，從自家搬運了不少東西過來。

歡樂的時光總是很短暫，時光從指縫間流逝，又到離別的時刻。我答應兒子，下次他回來時，煮台灣滷肉飯給他吃，爸爸還提議兒子聖誕節回來，我覺得明年再回來吧，來一趟要十幾個小時，也挺辛苦的。

希望疫情趕快過去，兒子補辦婚禮宴客時，女兒能回來，到時候全家團聚。期盼那日早點來到。