我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

當兒女回家時

稚竹

一轉眼，與兒子已三年不見了。去年他跟兒媳回岳父母家，與之共度感恩節，兒子答應我今年感恩節前會回北卡看我們，果然今年二月帶著兒媳回來。時光荏苒，上回看到他時仍為人子，現今已成了人夫。

他們一路由底特律開回北卡，要十幾個小時，只好要他們小心開車，若路況不好，就以後再回來，畢竟安全第一。上回家庭視訊時，女兒也提及回來看爸媽，順便回來參加朋友的婚禮，全家都要她別回來，因為她在東京，現在疫情仍嚴重，搭飛機要十幾個小時，密閉空間，太危險了。

前幾天終於盼到兒子回家，他在Airbnb租了一個三臥室又二分之一衛廁的度假屋供大家住，一天才一百元租金，很便宜。現在旅遊都流行網上租房子，而非住旅館，因為有廚房可供烹飪，也比較有家庭的溫暖。

我煮了兒子喜歡吃的家常牛肉麵、白菜滷，還買了他最愛的炸雞，他們直誇好吃，另外還特別做了三個花環（Wreath）讓他們帶走，可平常、夏季與聖誕節時裝飾用。大家一起談天、聊近況，父子聊得不亦樂乎。自從孩子長大離家後，很難得能聚在一起，尤其在疫情猖獗的時刻，團聚場面特別溫馨。

兒子還不時到餐廳購買外賣，供我們食用，他更帶了許多零食、營養品與按摩器給我們，從自家搬運了不少東西過來。

歡樂的時光總是很短暫，時光從指縫間流逝，又到離別的時刻。我答應兒子，下次他回來時，煮台灣滷肉飯給他吃，爸爸還提議兒子聖誕節回來，我覺得明年再回來吧，來一趟要十幾個小時，也挺辛苦的。

希望疫情趕快過去，兒子補辦婚禮宴客時，女兒能回來，到時候全家團聚。期盼那日早點來到。

疫情 聖誕節 北卡

上一則

一手刻出史艷文、藏鏡人…徐建彰雕戲偶30年

下一則

耐心

延伸閱讀

北卡最有價值大學排名出爐 杜克7連霸

北卡最有價值大學排名出爐 杜克7連霸

疫情緩 北卡疫情報告改1周1次

疫情緩 北卡疫情報告改1周1次
全美水質最佳城市排名 北卡夏樂、洛麗列入前10

全美水質最佳城市排名 北卡夏樂、洛麗列入前10

無色聯盟北卡集會 重申團結不分種族

無色聯盟北卡集會 重申團結不分種族

熱門新聞

地稅風波

2022-03-28 02:00
黛安∕圖

淘金女郎（下）

2022-03-22 02:04
《傲慢與偏見》出版200周年，英國皇家郵政發行一套六張郵票，描繪六長篇小說中的場景。（路透社）

我不能不告訴你我愛你（上）

2022-03-26 02:02
清華AI樂團貝多芬逝世195週年致敬音樂會27日登場，進行貝多芬《第十號交響曲》亞洲首演。（圖：清華大學AI樂團提供）

貝多芬死後才完成的第10號交響曲「清大AI樂團」揭密

2022-03-27 02:25

誤診

2022-03-27 02:01

親愛的女兒

2022-03-22 02:02

超人氣

更多 >
美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點
全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122

全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122
南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光

南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光
FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針
因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返