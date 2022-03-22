州政府宣布因Omicron疫情 減弱，在一般室內如餐廳、酒吧等可免強制戴口罩，全加州人相信都會鬆一口氣，大家都急著恢復久違的正常生活。三弟來電：「我們明天一起到老地方聚餐，來慶祝大家甩難好嗎？」這建議來得剛好，正是我們兄弟姊妹被疫情苦困三年後，最殷切的期待，當然大家都一口贊成。

三年的苦難，尤其是我們這班年過六十歲以上的長者，一直謹慎小心，人家敢做的事我們不敢，最近很多人早已恢復到餐廳堂食，只是我們膽小，不敢冒險嘗試。

回顧過去三年，我們確實做到深居簡出，深深體會到寂寞的痛苦。兄弟姊妹間的彼此聯繫全賴電話和微信，能做到的只是相互傾訴和相互鼓勵，我們甚至曾作最壞打算，定下彼此救援緊急方案。

我們只希望疫情能早日消道，無奈事與願違，疫情一直沒有減緩，還不斷急速變壞，新變種似乎沒完沒了。每日都生活不安的心情中，尤其當目睹政府無為，任由疫情繼續失控，以致所有醫療機構都面臨不勝負荷，令人憂心忡忡。

最新變種Omicron興起，雖然傳播力超強，染疫人數飆升，但其毒性卻趨溫和，重症入院或死亡率都偏低。看來這世紀瘟疫終將逐漸轉化成地方性疫症，讓我們看到隧道盡頭的些微曙光。

既然疫情緩和，政府鬆綁，相信染疫的機會相對減少，加以我們早已接種了加強劑，開始比較膽大，同時確有想與久違的兄弟姊妹重聚的渴望。

於是我們共同選擇了一間以前常到的酒樓歡聚，這家酒樓也有早茶和點心供應，選擇多很適合我們的口味。翌日清早，我們一干人準時在酒樓門前聚合，是時，酒樓仍未開門營業，可能因為我們大家都見面心切。

不久，酒樓準時開門，由侍應招呼入內就座，不知是否少見多怪，我們不期以為走錯了酒樓。只見內面都是一間一間的玻璃間隔房，一房一桌，防疫十足，似乎進入了太空時代。我們被帶到一間靠牆的大玻璃房坐下，侍應除問選茶外，立即閃離，卻見檯上有一二維條碼，我們立即意會這是智能點心餐牌，讓人大開眼界。

三弟眼明手快，搶前掏出手機 往二維條碼一掃，點心菜牌盡顯手機螢幕上。我們打趣說，這餐你作東道主定了，三弟一笑，毫不在乎。於是大家飢不擇食，點了十多道點心，好像不用錢一般，然後一按手機鍵，點心單即時傳送去櫃面。

不一會，侍應送回點心印單。未幾，一碟碟一籠籠熱烘烘的美味點心上桌，大家邊吃邊述各自避疫趣聞，暢談甚歡，好不開心，年來避疫之苦於此一掃而空。盡享餐食後，鳥倦知還，三弟一按手機，帳單送來，執筆一簽，結帳離場，方便快捷。

想不到，士別年餘，餐館避疫設施，一新耳目。