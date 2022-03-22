驅車八個小時後，我們終於到達俄勒岡州 克拉瑪斯縣預先訂好的民居。第二天一早出發，去看久負盛名的火山口湖。七千七百年前，馬札馬火山（Mount Mazama）爆發，熔岩封底，經幾千年來的雪水與雨水積累，形成此湖。湖深達五百九十二米，是美國境內最深的湖泊，也因其深藍色而著名。

在清晨陽光下，湖面如純藍色天鵝絨布，波光粼粼處，似白鹽撒落。站在海拔高度八千尺以上的山峰，俯瞰整個火山口湖，心動不已。我正拍攝湖面美景，一隻蜂鳥闖進我的鏡頭中，留下歡快身影。

正午時分，陽光裡，湖靜似鏡，遠處天空飄著幾筆淡雲，倒映在湖水裡，將湖面、峰岸與藍天交融的墨藍更增添了一抹靜謐。我們沿著湖岸路徑徒步，群峰綿延，滿坡野花，遠眺近觀，詩意盎然，一片旖旎風光。

隔天，走克里伍德灣路徑，這是唯一能下到湖邊的步行道，因疫情 ，近觀威薩德火山口小島的渡船停業。小徑上人很多，但大家比較自覺，都戴口罩 。沿著岸邊蜿蜒曲折，塵土飛揚的路徑，走了高度近六千多尺的下坡路，二十幾分鐘後，來到了湖邊。

湖畔岩石上已坐了許多人，近岸湖水清澈見底，有人帶魚竿，湖中大概有魚。岸邊有一處跳水崖，一個小女孩站在崖石上，猶疑不決，家人鼓勵她，湖邊坐著的看客也喊著給她打氣，她試了兩次，還是不敢，第三次，後面來了一位大叔，對小女孩說：「妳往這邊跳下，我往那邊跳，我們一塊跳下，好嗎？」最後大叔跳下來了，小女孩猶豫再三，最終在大家的鼓勵下，勇敢地跳下岩石，濺起一片水花，懸岩上、湖岸邊的遊人，還有水中的大叔都為女孩喝采。

我心心念念要體驗火山口湖的水溫，既然來了，就要實現願望。於是脫下鞋子襪子踩進水裡，頓時一陣清涼，但幾千年來融化的雪水不久顯示威力，我感覺雙腳冰冷起來，趕緊爬上岸來，坐在大岩石上曬著太陽。

下午去老磨坊區，看小鎮的水上運動。雖然想參加漂流、遊艇等水上活動，但終因沒帶泳衣，又怕疫情，只好遠觀迪舒茨河上的戲水者，坐在浮圈裡，順平靜的內河水流漂；而外河湍急水流中的搏浪者，也使勁划著船槳與翻滾的水浪同行。河邊有餐飲店，我們叫了外賣披薩，一家人圍坐一起，享受美景、美食，還有可貴的親人相聚時光。

夕陽西下，我們沿河邊人行小道，漫步回停車場，路旁鮮花盛開，荷蘭菊和向日葵黃澄澄一片。我目視河中餘暉裡的泛舟和水禽，沒注意路面，直到老公緊急呼喚：「蛇，蛇！」我這才看向腳底，一條青蛇正在腳前不到半尺的地方蠕動著。我一嚇，大叫一聲，身子帶動雙腳，跳向半空，蛇大概也被我的舉動嚇壞了，嗖地鑽進右側河邊草叢中。

心有餘悸的我拍拍胸口，慶幸自己的敏捷，可一旁著了急的老公與女兒異口同聲：「誰讓妳不看腳底，只顧拍照？」可美景如此，怎不令人心動？況且我沒料到蛇也來人行道上湊熱鬧呢！