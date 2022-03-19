到北美生活後，小費是與日常生活休戚相關的，我由一開始的不適應，到現在習以為常。也聽過好些生活周圍發生的感人巨額小費故事，每每讓我感嘆人性的美好和善良。我有幾次沒有送出小費的經歷，尤其讓我記憶深刻。

十幾年前，第一次買房子。遷入新居後買家具修理房子，剛開始，家裡老是有各種工人來，我也因此準備了很多零錢，一兩杯咖啡 錢可以讓大家的心情都亮起來，何樂不為？

在幫窗台裝飾木板的工人完工後，我遞過去早就寫好的支票 ，同時拿出二十元現金。我笑著說：「請買杯咖啡喝吧！」沒有想到的是，對方只接過支票：「這已經足夠，如果下次有類似的活請記得找我。」我一愣，連聲應著好。那是第一次小費被拒收，很遺憾我失言了。之後，我想推薦他給我的朋友時，卻再也找不到聯繫方式，這件事讓我心存歉疚，總覺得欠那名工人的人情。

後來家裡洗衣機壞了，正值夏天，臭衣服成堆，我急忙去商店購買要求緊急送貨。來了兩名大個子工人送貨，用工具拖舊的出去，再搬新的進來安裝，他們都是滿頭大汗，我趕緊翻出小費，誰知他們看也不看：「公司規定不能收小費。」我挺失望的，急中生智，從冰箱拿出一堆冰淇淋：「你們公司沒規定不能吃顧客家裡的冰淇淋吧？」工人哈哈大笑，各自取了心儀的，我開心不已。

前兩年又搬家，新房子因為沒有人住過，總是問題多多。適逢新冠疫情 剛起，工人上門前，都要詢問是否出境和是否有新冠感染的問題，到來後也是戴著口罩，距離遠遠的。

為了避免過於接近引起各自不必要的恐慌，我就把零食和小費放在方便易取之處，感念疫情期間大家都不容易，小費自然比以前豐厚一些。

有的工人拿了小費，會很鄭重其事地跑到我面前來說謝謝，我為了保持社交距離想出來的妙招，瞬間變成了蠢招，這樣一來，不是增添了感染危險性嗎？

有的工人卻只取了零食，小費紋絲未動；有的在我告訴的時候掃了一眼，到離開都沒有去看第二眼。總體而言，拒收的比率挺大的，讓我疑惑究竟是每人個性不同？還是因為沒有親自送到手上，對方感受不到尊重而不取？

去年聖誕節假期，有天早上帶孩子急匆匆去做體檢，保險公司規定當年的體檢必須在年底完成，我們因為疫情耽誤了。回來的路上，車子的警報燈全亮了，顯示四個車胎胎壓都不夠。我魂飛天外，上個月送孩子上學途中，就遇到車胎被畫傷嚴重到內胎，當時情況緊急，還叫了拖車公司送到修車地點換胎，把我在寒風中凍得瑟瑟發抖。

不會是同樣的狀況發生吧？我心裡直犯嘀咕恐慌著，這回是四個車胎，我要損失多少？發現胎壓的數字雖然報警，但卻並沒有急劇降低，我壯著膽子堅持開到了修車鋪。鋪裡的師傅都很忙，我不管三七二十一，一通嚷嚷，很著急地請他們看看，確定一下修理時間，我要帶孩子去哪裡等候較合適？

一名師傅放下手中的活，走了過來，直接給四個胎補了氣，告訴我出現車胎警報的原因，是因為昨晚太冷，溫差太大，容易造成胎壓暫時出現很低的情況，補一下氣就好。

我如釋重負，心中感激不盡，問帳單多少？師傅說不用錢。我急忙打開錢包拿出零錢塞過去，師傅看也不看，轉身離去：「小事一樁，聖誕快樂！」

那是我聽說過最美妙的聖誕快樂，如同仙樂一般。