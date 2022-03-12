月亮谷在哪裡？這名字讓孫子傑克覺得好奇，小腦袋興起無邊的想像。他當然知道我們上不了月亮，但只有耳熟能詳的人才知道，因為月亮谷是印地安的用語，在地圖上叫奧哈伊（Ojai）。這小鎮人口八千餘，位於洛杉磯以北一百一十公里，隸屬文圖拉縣（Ventura）。

一二六號公路切開矮丘圍繞的谷地，兩側土壤看似貧瘠，樹上卻掛滿金黃燦亮的果子，一路綿延至山頂，這兒是橘科大宗。奧哈伊以種植Pixie品種負盛名，這類橘子晚熟，自然微酸，無籽容易剝皮。

聖保拉（Santa Paula）是一五○號公路和一二六號公路交會的古鎮，行政機構、教堂、火車博物館 、郵局等等建築透著十九世紀的風采，造型典雅風格各異卻不違和。出了鎮，人跡漸稀山路蜿蜒，猛然看見遠方矗立著一座黑圓頂長矩形高塔和大紅圓頂的建築，頂上各置十字架，襯著高聳的山勢，簡直就是一幅絕美的風景圖像。原來是一間羅馬天主教置辦的私立托馬斯阿奎那文理學院，很可惜大門深鎖，我們只好倒車回去選個最佳視野看個夠。

車子上到至高點，路旁三堵石牆各有一塊綠底白字木牌，分別書寫「美夢成真」、「奧哈伊山村」、「一起提升」，繞到後頭的石柱，一面銅版䥴刻山形以及各個山頭名稱，和迎面連亙的山脈一一對照。

臨崖下望，綠叢中谷地彷如遺世，全然不理會人間紛擾、世道難行，這兒是電影「失去的地平線」裡頭的「桃花源」。再下行，就是印度哲學家克里希那穆提、美國著名心靈導師拜倫．凱樂長年居所，已有一百年歷史的奧哈伊小鎮。

一百歲的奧哈伊除卻時光的滄桑，風華依舊。精華區環繞在一長排白底紅瓦橢圓拱門的建築周邊，這白色長廊俗稱西班牙街（E Ojai Ave），長廊是一間又一間的店家，販賣五花八門的貨品，廊頂垂掛一塊又一塊別具匠心的彩色各式字體木板招牌，堪稱另類景觀；長廊後頭是戶外餐座，正午時刻，塔樓傳出報時鐘聲，深沉悠遠迴盪在每個角落，一聲接一聲，觀光 客們用餐的、候位的，不急不躁。

長廊對街有一間利用長巷隔出來叫「無花果」的商店，賣各式各樣的手工藝品，每一件都是精心獨創，隱含藝術家的靈魂和氣息。出了店鋪向前行，是一座附遊樂設施的大公園，正逢周日，用過餐的孩子傾巢而出，盈耳的歡笑聲洋溢在陽光樹影中。

穿過對街往前進，有一間年代久遠的歇業老客棧，接著是博物館。我們越過幾個街區，要去尋找隱藏在巷道裡叫做「Bart's Books」的二手書店 ，這家書店有許多釘在屋外的書架，若逢休業，只要把五十美分丟進門口的開縫處，就可帶走任何一本書，而成為景點之一。

以為門面不大，進到裡頭，瞬間被成千上萬的書海淹沒，一座又一座排列整齊的開放書櫃，彎來又繞去，我們就像走在好多個「回」字環環相扣的迷宮裡，拐角還有休憩的桌椅。這書坊真是愛閱者的天堂。

回望谷地，天空一片晴藍，如洗滌過纖塵般乾淨無瑕。設若正逢農曆十五，這蒼穹掛上一輪皓月，靜夜裡萬物吐息，處處靜謐祥和，印地安人取名月亮谷的本意勢必淋漓盡致。居民往往比遊人更有福，更能體會這月亮谷的美。