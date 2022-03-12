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蜂鳥

娜娜

來到美國，看過有關蜂鳥的介紹後，就非常嚮往可以親眼看到這美麗神奇的小小鳥。可惜我們一直住在人多車多的大都會，看得到的鳥類非常有限，更別提膽小怕人的蜂鳥了。

幾年前，我們搬到西雅圖，暫住在風景如畫、只有十年新的市區小區。雖然住的是連棟排房，院子也很小，但因為開發商的遠見，小區種了很多花草，加上周圍政府預留的綠化地，我們每天都可以欣賞到鳥語花香。

在這裡，我第一次看到小小的蜂鳥站在路邊的樹枝上，揚起長長尖尖的嘴巴，吱吱吱地在唱歌。牠的聲音有點沙啞，並不是特別好聽，但是看得出牠正樂在其中，小腦袋跟著旋律輕輕搖動，小嘴巴也在左右搖擺，每次都帶動了我一天的好心情。

一個暖和的春日，濛濛地春雨不停，天色暗暗的，我靠坐在二樓的落地窗前看書，一陣清脆、旋律美好的小鳥歌聲從窗外傳來。一隻蜂鳥站在窗前不遠的樹枝上，只見牠先雙腿微微一蹲，鼓足氣，再站直，揚起頭，身子有節奏地左右傾斜，對著不遠枝頭上站著的另一隻蜂鳥，像吹喇叭一樣，尖尖的長嘴吹著美麗的情歌。兩隻小蜂鳥在窗前幾棵樹的枝頭徘徊，我靜靜看著牠們深情的表演，聽著牠們美妙的情歌……。

搬到郊區的新居，在小區和花園裡經常看到蜂鳥在花間尋食嬉戲，在枝頭高歌，可是每次想靠近，害羞的牠總是會馬上飛走。

春天的時候，我到園藝中心買了蜂鳥喜愛的花，種在前院的窗前和後院的菜地旁，也買了餵蜂鳥的掛瓶，加了糖水掛在廚房窗外的屋簷下。剛開始，蜂鳥對窗前的掛瓶興趣不大，在花間尋食也避開我們在院子的時候。

二○二○年夏天，新冠把我們留了在家裡，蜂鳥漸漸習慣了我在院子裡活動，我們終於可以同時在院子出現了。冬天，花謝了，廚房窗外掛瓶裡的糖水成為唯一的選擇。經過一個冬天，有些蜂鳥已經不在意我在窗前一邊煮飯一邊欣賞牠們就餐了。

去年五月的一天，陽光普照，我照常在後院鬆土播種，突然聽到耳邊嗡的一聲，好像小小飛機飛過的聲音，抬頭卻看不到什麼。回頭繼續工作，又聽到耳邊嗡的一聲，我認出這應該是蜂鳥飛過的聲音，因為手上的事情做了一半，雖然知道喜愛的蜂鳥來吃糖水了，我還是繼續低頭工作。

這時兩邊耳朵連續傳來嗡嗡的聲音，就好像有蜂鳥在圍著我飛，我連忙抬頭看，在糖水掛瓶的方向，一隻蜂鳥定格飛在我的眼前，看到已經引起我的注意，牠才飛向掛瓶，再停到旁邊的樹枝上看著我，這時我發現掛瓶已經空了，連忙放下手上的工具，拿了掛瓶到廚房清洗乾淨，加滿了糖水，再掛回窗外的屋簷下。我才走開，兩隻在旁邊枝頭上等著的蜂鳥，馬上飛過去享受牠們的美食

行筆到此，抬頭剛好看到一隻蜂鳥定格在廚房的窗外看著我，哎呀！糖水沒了，奴才馬上加！

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