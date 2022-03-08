兩年多以來的瘟疫，我們除到戶外運動外，沒有出外用餐，每天三餐都是自家菜，生活前所未有的正常。就在此時，突然驗出患上膀胱癌，真是晴天霹靂，一時難以接受。幸而發覺得早，並且驗出屬於低層級溫和癌症 ，有完備先進醫療技術，我很快就獲得完善的治療。

首先手術 把腫瘤 切除，繼而化療清理以防復發。所幸此類癌症沒有痛苦的感覺。然而，人算不如天算，在最不可能出錯的地方，就出現了人為問題，導致我承受自出娘胎而來最大的痛苦，差點支持不住。我最終進了急診室，留醫三天才出院。

回顧整個治療過程有許多第一次的遭遇，讓我感受甚深，同時也改變了我的人生觀。

我第一次體會到真正友情的珍貴。當我第一次發現小便有血時，時逢周末，找不到家庭醫生，在驚惶失措之餘，我及時聯絡上好友黃醫生，他判斷這有可能是尿道發炎，未必嚴重，使我安心不少。他迅速安排我在化驗所周末關門前，把尿液樣本送往化驗，爭取測驗結果的時間，並即時給我開了消炎處方防止發炎。他的果斷和迅速行動，對我幫助非常大。

我第一次體會到生命即將盡頭的恐懼。當我接到緊急的超音波檢查結果，發現有膀胱腫瘤，且癌症的機會甚高。頓時，我情緒反應大，立刻意識到我的生命即將盡頭，會失去一切。就在這一瞬息間，改變了我的人生觀，使我感覺到眼前「有」的珍貴，這包括現有的親人、朋友和周遭人和物，今後我一息尚存，會特別珍惜已「有」的一切。

我第一次領悟到心理治療比藥物更加有效。我體會到嚴重疾病在心理上的威脅，遠超過肉體上的痛苦，癌症是一個很好的例子。它起初時都沒有肉體的痛苦，但精神上的折磨就非同一般。我感謝幫助我的一位醫生助理，他是我家庭醫生的替工，懂得心理治療比什麼都重要。在我最受精神折磨期間，他在周末早上第一時間打電話給我，告知尿液檢測結果，謂測試中未發現有癌細胞，因此患嚴重癌症的機率會相對較少。

他這簡潔有力的及時訊息發揮很大作用，我頓時感覺有治療的希望，大大地減輕了惶恐的心情，使我銘感五中，尤其發現他竟在周末難得的休息時間不忘為我減壓，給我希望，真是醫者父母心，令人感動。事後我特別寫了一封感謝信給他。

我第一次感到有生以來最大的痛楚，和第一次進入醫院的急診室接受治療。

由於一名安放尿袋的技術護理出錯，使我不能排尿超過十小時，那欲排不能成的痛楚，畢生難忘。

在緊急之下，我被送到醫院急診室求助，讓我有機會第一次親身體會到醫護人員對病人的偉大貢獻；他們在別人休息的時間，迅速用專業技能解除我的痛苦。為了謹慎起見，主治醫師要我留院三天，以便要做各種測試和觀察。其實我當時已逐漸恢復清醒，已與常人無異，他這個決定，讓我有機會體驗醫院裡不同族裔醫護人員對病人辛勤的照顧。

最令我有感受的是，每個到我病房輪更照顧我的護士，都會報上她們的名字，以便我呼喚求助，使我有如住院上賓，非常窩心，老朽何德何能享此厚待，她們後續的細心無微照顧，令我銘感於心。

我在感激之餘，不知應如何表達，幸而我能寫，於是在留院的三天日子裡，不停地為她們個別撰寫評語，並送交病房主管以示表揚。沒想到當我離院時，她們竟然出門相送，讓我這無能的老朽再紅了眼眶。