和我同住舊金山灣區 的朋友淑娟的女兒，花了三千多元、耗時八個多月，在網上相親成功，找了個金龜婿，生了個混血仔，成為茶餘飯後的談資。

我的外甥女淑賢隨我長大，三十二歲仍單打獨鬥，經人介紹，談了好幾個朋友，無果，成了剩女。我建議她上網找，她說網上相親耗時陷阱多，免了。我說，妳註冊，我操作，合適的妳才介入，憑老娘的經驗，絕不會讓妳吃虧。經不住我死纏爛打，她終於同意了。

時不待人，我上網一看，徵婚網站多如牛毛：按年齡分有老年、中年、青年，按地域分有英、美、中等，還有紅綠豆、白玉蘭等具有象徵意義的網站，林林總總。於是我選擇跨國徵婚網站A註冊，以淑賢的乳名芳芳填了基本情況和擇偶要求，並附上近照。

註冊瞬間成功，立馬收到雪片般的男士基本資訊和擇偶要求，有世界各色人種，離婚喪偶，大款小商創業者，大都想找比自己年紀小的女士，但也有少男尋老嫗，二十五歲尋十八至六十五歲，難道他要娶個保母來當娘？

幾經思量，終於鎖定一個家住洛杉磯、研究生學歷、三十五歲、未婚的郭某，於是給對方發信息，同意聊天，螢幕立馬顯示：即時聊天一分鐘二十五個積分，一百五十個積分十六點九九元，最高一千五百積分兩百八十八點九九元，以信用卡 等形式支付。於是我用信用卡支付了十六點九九元，開始與郭某聊天。聊著聊著斷網了，原來到了點數要重新充值，我一不做二不休，充值最高檔。

其間郭某要求視訊，我這個贗品怎可露相？於是約定周六晚上八點螢幕見。是夜，我讓淑賢接棒，結果郭某無蹤影，是退出服務還是另攀高枝？幸虧充值的積分還在，於是繼續尋找。

我再接再厲，鎖定家住聖荷西、三十九歲未婚、身高一七五的李某，並約定周日視頻。淑賢說周日有空，正好放鬆放鬆，找個館子喝茶兼相親罷了，於是約定在與李某路程中段的南灣香滿樓酒家見面，並互留手機號。

是日，我和淑賢同往，剛落座就傻了眼，網上笑容可掬、陽剛之氣的李某變得如此猥瑣，四十未出頭，兩鬢已飛霜，我倆都有種受騙的感覺。倒是淑賢耐著性子與之交談，得知他的相片不知經誰「修理」過，資料已在網上放了好些年，每年都交會費，會員之間交流也算積分。有次他遇到一個心儀女生，送她個虛擬蝴蝶兩百九十九個積分近四十元後，對方立馬消失了；也遇過對方年齡不實，未婚變喪偶，離婚變未婚的相親經歷，至今仍未找到心儀的另一半。

聽了李某的一席話，我不由得慨嘆：網上相親確實陷阱多。