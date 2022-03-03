從前我們退休 的日子過得很快樂，先生忙他的社團活動，我忙我的繪畫課、鋼琴課、排舞課、儀隊等等，我們像兩個陀螺，快樂地自己轉個不停，到了晚上，倦鳥歸巢似地回到家裡，重新充電，第二天再信心滿滿地出去。

我若是比先生晚回家，在我把車子開到家門前的車道時，抬頭往樓上看，樓上書房柔和的燈光下，可以看見先生聚精會神地在電腦前面做事。我進屋後，先到樓上去看先生，他像是對頑皮的小孩說：「妳野回來了？」當我描述今天在外面發生了什麼事，或者有困難需要他替我出主意時，先生總是耐心地聽完我的抱怨，然後勸告我，每一個團體裡都有不同的聲音，叫我要多包容人，考慮別人不同的看法。

他常說，像我這樣直腸直肚的脾氣，在外面最好多看少說，以免得罪了人還不知道。每次我都認為先生太小看我了，和他爭論不休，但是後來證明他都是對的，讓我不得不佩服。

先生走了以後，每次我出門回家，還是習慣性地在車道上往樓上的書房看去，當看到書房沒有燈光，我才提醒自己，他已經永遠離開我們了。想到這裡，我都是哭著走進冷冷清清、沒有他的家，那種淒涼的感覺簡直叫我無法忍受。後來兒子教我，出門前就去把書房的燈打開，這樣我在車道時就不會太悲傷了。雖然是欺騙自己，但是現在我已不再哭著進門了。

先生剛走那段日子，每次我要出門以前，還是習慣性地對著他的照片說：我走了喔；回到家，我又會先走到他的照片前，告訴他：我回來了。照片裡先生依然笑容可掬地對著我，依稀還可以聽見他說：「妳野回來了？」不知什麼時候開始，我出門不再說我走了，回家，也不再去告訴他我回來了。從前，因為父母早逝，我很害怕死亡，現在我深深地體會到生老病死是人人都得走的路，而且相信先生就在彼岸等我，我不再害怕了。

先生起初生病的前半年，經過化療，癌細胞 已經幾乎消失了，我們慶幸他是這個罕見疾病極少數的幸運生還者，我們的日子開始又回到正常，還以為這個癌症 的惡夢都過去了；沒想到半年後，癌細胞第二次鋪天蓋地襲來，我們沒有來得及討論先生的身後事，他就匆匆地走了。

先生走了以後，我和孩子們一直在想，先生知不知道他會離開我們？他有什麼未能完成的心願嗎？一年前，我在整理先生的文件時，找到一張他寫的清單，列了好多件他走前要做的事情，包括回台北去替父親掃墓，回成大去拜訪恩師，回嘉義去探望年老的阿姨，去大陸拜訪堂兄、探望乾女兒，再回家準備自己葬禮的安排等。

當然，這個清單一項也沒有實踐，我們才明白，原來他知道自己已經不久人世了，但他是不是怕我驚慌而不說？我多麼希望時光能夠倒流，讓我們能夠毫不忌諱、開誠布公地討論沒有他的日子，我們該怎麼過，這樣，我和孩子們可以幫先生分擔他的不安，讓他放心地走。

上個月是先生離開我們四年的忌日。親愛的，我和兒孫們沒有一天不在想念你，希望你常常進入我的夢中。