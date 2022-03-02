最近看一部連續劇「我的前半生」，描述外遇的故事，我一邊看得投入，一邊想到道梅的遭遇。

道梅是我在台灣一起長大的好朋友，後來都來美國，我們一直保持聯絡，無話不談。突然有一天，道梅告訴我，她的先生札南要跟她離婚，我大吃一驚，他們已經結婚四十五年，婚前約會三年，相知相守近半個世紀了，怎麼回事？

道梅和札南是在大學時代認識的，那時札南剛剛失戀，他告訴道梅，他的初戀情人等不及他大學畢業，嫁給事業有成的別人了。後來道梅和札南一起去看電影、跳舞……，日久生情。他們結婚後來美國共組小家庭，兩個人都拿到學位後，迎接兒女的到來。

道梅一直是職業婦女，家庭事業兩頭忙；札南不願為五斗米折腰，選擇教書工作，收入不多，道梅心想只要札南開心就好，何況他們是雙薪家庭，也可過上小康生活。後來孩子們長大，自力更生了，道梅工作幾十年後從職場退休 ，以為歲月靜好，可以開始享受清福，殊不知天地即將變色。

札南和他的初戀情人曉珊聯絡上，利用社交媒體開始互訴衷情，舊情復燃，猶如野火燎原，燃燒到他們兩對的婚姻。札南每到夏天定期回台灣，又去大陸和老情人會面，道梅隱隱約約感覺不妙，本想睜一隻眼閉一隻眼算了，但是札南告訴道梅：「我是不可能與曉珊斷絕關係的。」又說：「我和妳身心無法契合，妳不能帶給我快樂。」「我跟妳在一起，浪費多年時間，如今我已經七十歲了，再不跟妳離婚，來不及了。」他告訴親戚朋友：「和道梅生活在一起，心理壓力很大，因為她一直賺錢比我多。」道梅以為四十多年同甘共苦的婚姻有堅固基礎，經得起考驗，誰知道如此不堪一擊，說垮就垮。

札南迫不及待地和道梅離婚，還振振有詞地說：「我放妳一馬，不向妳要求贍養費，妳應該感到慶幸才對。」他們的離婚速戰速決，在一年之内完成手續。共同的房子賣掉後，札南拿到的錢比道梅的多了一截，沒有平分給她應得的一半。札南對曉珊是個多情種子，對道梅而言，是個無情的混蛋。

話說曉珊那一廂，也沒有閒著，緊鑼密鼓地向她結婚接近五十年又身患癌症 的先生提出離婚。他們離婚幾個月以後，她的先生過世了，札南和曉珊輕鬆排除障礙，順利結合成為夫婦。

所幸道梅雖然精神上鮑嘗折磨，但是經濟上獨立自主，衣食無憂。她絕處逢生，遇到了一位對她體貼入微的「親密戰友」，他們情投意合，彼此珍惜。自從疫情 開始，他為了避免道梅到商場人群中感染病毒，自告奮勇幫道梅在網上購物，小自柴米油鹽，大至電器用品，她樂得坐享其成。

道梅搬到新家，大小事務都是親密戰友一手包辦，讓她心安理得地在新居享受新生活。我們這些朋友都替道梅高興，她恢復了昔日爽朗悅耳的笑聲，撥開雲霧見青天，開始生命中新的一篇樂章了。