陪伴我和家人的貓Gigi，於去年十二月二十八日「駕鶴仙去」。十五年來，牠在家裡處處留下印記，如今牠走了，睹物思「貓」，實在傷感，付諸筆端以表悼念。

牠是二○○七年年底來到我家的，牠到來那天的情景仍歷歷在目。那是十一月一個雨淋淋的夜晚，同事Adell和她先生及女兒一起把還是個小Baby的Gigi送到我家來。我從Adell手裡接過包在小毯子裡的牠，牠很驚恐，擠出一個沙啞的「喵」，就跳下來，躲到一旁的腳踏風琴裡。

然後我們一起到不遠的寵物商店給牠買了沙盆、食物和一些玩具，牠小心翼翼地從躲藏的地方鑽出來，聞了聞碗裡的食物，就狼吞虎嚥地吃起來，吃完就鑽到沙盆裡「上廁所」，一下就習慣了。我們給牠取名叫「Squeaky」，因為牠的「喵」聲好像是擠出來的，後來就省略成「Gigi」了。

牠慢慢長大，給我們帶來快樂，也帶來了麻煩。麻煩一是家裡的沙發和門框都變成牠抓撓的對象；麻煩二，有一次放牠出去，牠在外面待了很長時間，竟然把跳蚤帶回家，我們頗費周章才把跳蚤給滅絕；麻煩三就是照顧牠一日三餐，清理牠的沙盆。

相對於麻煩，快樂更多。首先，牠會時刻陪伴我，我看書用電腦時，牠坐在旁邊，也會在我和書或電腦之間提醒我：該歇會了；我做瑜伽，牠安靜地在一旁看著；我看電視，牠也會擠在身邊，就連我上洗手間，牠會伸個小手把門扒開擠進來，最奇的是，每天早上牠會坐在臥室門口等我開門，然後跟著我上洗手間。我會對牠說：「Good morning, I love you.」牠會回應：「I love you.」這已經變成我們多年來的一個「儀式」了。

有時我如果比平時晚起，牠會在門口叫我，幾個月前的一天早上，我早上起來沒看到牠，喊牠也不應，到處找還是沒找著，當時最壞的想法就是牠不在了。第二天牠「喵」著出現在我的面前，但是看起來很虛弱。帶牠去看醫生，醫生檢查後說沒有什麼大毛病，就是老了，要換食物。換了食物後好了些，可過了一段時間，牠又開始天天吐，牠畢竟已經是人類年齡的一百零五歲了。

我去年十一月底到德州 探親時，牠已經很虛弱了，在那裡的三周裡，我天天和先生通電話，都要說起牠的情況。我回來了，牠特別高興。我發現牠常常坐在我的位子上，我會摸著牠和牠說話，牠似乎能聽懂。後來牠吞嚥都很困難，幾乎吃不進東西，只是喝點水。牠後腿已經不靈了，就拖著，甚至不能站了，挪一下就攤下來，很令人心疼。

臨走的前一個晚上，牠在我女兒的床上待了一會兒。自從「跳蚤事件」，我女兒堅決不讓牠進房間，這個舉動我當時也覺得不尋常，後來才意識到這也許是牠告別的方式吧。我是十二月二十二日深夜從德州回到家中的，而牠在我回來幾天後離開，牠是撐著等我回來的呀！

雖然牠已經走了幾個月，我仍然覺得牠還在家裡，每天早上互問早安。