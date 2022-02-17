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地鐵驚魂

張達聰

驚聞一月中旬，紐約地鐵站又發生瘋人推華女入軌致死的悲慘事件，不由得回想起二十多年前本人的一次駭人經歷。也是在燈火搖曳的大蘋果地鐵站裡，也是被素不相識的歹徒推下地鐵軌道，所幸推下的並非本人，而是小可賴以交通往來的一輛半新自行車。事情雖已過四分之一世紀，卻仍令我驚怵不已，夢魘難消。

那是一九九七年夏，我正在一家中文報紙擔任記者，與平常一樣，我忙到半夜才完成稿件撰寫，交差後拖著疲倦的身子收工回家。我循例騎著自行車到唐人街的運河街地鐵站，乘坐去布魯克林的地鐵，此時車站內乘客寥寥無幾。我下到月台，看到一個西裔男子正在昏暗的角落裡對牆小解，釋放自然。我未作多想，只管推車從他邊上越過，然後把自行車撐腳放下，停在月台上，與這佞人沒有任何交集。

完全意想不到的是，西裔男釋放完畢後，突然走到我身邊，使出大力把我的自行車猛地推下站台，然後跨上樓梯通道逃之夭夭。我一時間幾乎矇了，束手無策，追趕那歹徒已鞭長莫及，何況我那賴以採訪和上下班用的老坦克還在鐵軌上，尤其車後座上有我的書包，裡面有我所有證件，還有報社剛剛發給我採訪用的電子照相機，我別無選擇，必須毫不遲疑地跳下月台去收拾打撈，搶救「國家財產」。

只要想想那時電子相機還是初出茅廬的稀有珍品，我們記者連個人手機都沒有，全靠一個小小的呼叫機與報社聯絡，加上其時地鐵裡並無班車駛來，所以我不顧一切地躍下鐵軌，竭力要把我打工賺錢用的全套家當給拯救出來。幸虧這時站台上來了幾個好心人，他們伸出友誼之手，在月台上幫助我拉拽，終於把我和我的「寶馬」車都給及時牽拉上來，只是車輪和擋泥板有些彎曲變形。

驚魂未定的我趕緊跑到地鐵入口處，忙不迭地把我的遭遇告訴值班室的工作人員，他幫我打了九一一報警。等了將近半小時，終於來了兩個制服警察，讓我講述事情經過。聽完後他們的第一反應，就是責怪我不該跳下鐵軌，不該去搶救自行車。

我理解他們的好意，是不指望我被即將入站的地鐵車撞倒和捲入車底，但我也十分清楚，那時地鐵通道內一團漆黑，根本沒有車來，我有足夠的時間去搶險。除了責怪我以外，兩位警察所做的唯一件事，就是在公文紙上做了些紀錄，給我一個案件號碼，然後就打個招呼，揚長而去。

那天我回到住處時天都快亮了，無端遭受驚嚇，又因等待警察處理而浪費掉許多時間。總算小命無恙，「國家財產」也保住了，我算對得起報社，之後我曾多次去紐約下城的第五分局，希望能看到案件的追索和調查進展，結果卻總是令人失望的杳無線索，後來只能不了了之。

我的地鐵驚魂顯然給我產生了很大陰影，一時間對夜間搭乘地鐵總有惶惶之感。正同近日一些關注時事的熱心人士所述，在美國這個龐大多元社會裡，尤其在紐約這樣魚龍混雜的大城市中，我們華人不能不時時留有戒心，保持警惕，以善待己身。如須借助地鐵通勤，就不能不左顧右盼，謹防不法之徒，對他們敬而遠之，躲開總可以吧。紐約地鐵自是老骨董，要想讓它安裝站台玻璃安全門看來好像「沒門」，只能靠我們採取主動，候車時切不可太接近黃色警戒線，最好能站在鐵柱子後面，以潔身自保。

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