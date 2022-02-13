從去年十二月一日在美國首例染病確診開始，Omicron新冠變種病毒在美國本土像野火般迅速席捲各州，促使美國聯邦政府對於支持接種疫苗 立場越發強硬，民間企業也有了相對的良性呼應。

我在自個兒公司內目睹了政策的轉變。早在去年五月初，我就在公司的大會議廳內打完了第二劑的輝瑞疫苗。在往後的某次交流溝通會議中，有好事者問起公司高層能否公布公司內部同仁的疫苗接種率時，公司高層以接種疫苗為個人選擇，事關個人隱私，公司無權過問，當然無從提供任何資料。言猶在耳，到了十二月中，人力資源部竟強制要求大家填寫疫苗注射的訊息，已接種疫苗者還要附上接種紀錄，這半年間的變化，可見一斑。

元旦開始，公司除了繼續進行人員「混合式」（hybrid）的出勤調整，好減少到辦公室上班的同仁總量，且每一名在辦公室的同事都必須強制佩戴口罩 ，這讓我到辦公室的「驚悚感」減少許多。

而新年伊始上工，大家也會稍微分享一下假日時的歡愉時光，意外得知一名胡姓同事，竟然已經感染新冠病毒四次，「榮居」榜首。

越南 裔的胡兄在二○二○年五月國殤節前後就首次感染，他自陳度過了難受的一個禮拜，且味覺和嗅覺經歷一個月後才完全恢復。而最近的一次染疫則是在剛過去不久的聖誕節，胡兄參加了一個十八人同歡的聚會派對後，他和女友就有喉嚨痛和肌肉酸痛兩天的症狀，不過在家休息一陣也就自動康復了。至於同時參加聚會者，有兩人送醫且確診為新冠病毒陽性，此消息一經發布，與會的多人雖未嚴重如此，但也有輕微症狀。

打過疫苗的染病「老病號」胡兄總結兩點，直言在美洲大陸實際染病的數字是遠遠多於官方檢驗發布的數目；再者，疫苗接種者發病後的症狀一般比較輕微。

另外一位墨裔美籍同事荷西，也在不久前的聖誕佳節期間二次「掄元」。年輕單身的荷西據說很喜歡流連夜店，所以我們對其再次染病並不感意外；不過這會兒在聖誕佳節染疫，並沒有造成打過疫苗的荷西過多困擾，他還和我們在線上一同開會。我本周在辦公室看見荷西，打趣說這次他應該學到教訓了，少去夜店好減少暴露於病原的機會。我約略聽見些無奈的笑聲，僅看到荷西眼角下垂露出友善的訊號，但因口罩的阻隔，無法看見他的招牌微笑。

想想全人類已經聯手奮戰新冠病毒七百多天，而兩年過後的今日，自詡萬物之靈的人類憑藉科技文明為所欲為，尚自恃人定勝天，殊不知人命在強大病毒瘟疫當前，還是這般脆弱，看來如何學習自謙與萬物共處，方是我們現在最重要的課題。