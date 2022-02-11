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玩棗泥

葉宗貞

南加氣溫好，種果樹大都容易成活，而且家家都有喜歡的果樹。自家後院有棵紅棗樹，每年結了成千上萬的雞心紅棗，自個吃不了，每年都大批送人，然而朋友中也有種大紅棗送人，就比較受歡迎。

不論大小紅棗，在熟到快變紅時，都是又甜又脆最好吃的時候。吃不完的只好曬乾存放，一年都有紅棗可用，但年年多的紅棗到最後都不知道如何處理。

近年來的疫情讓人悶在家裡，總得找事情來打發。看到一大籃子紅棗，靈機一動，做紅棗泥吧！閒著也是閒著，開始上網搜尋棗泥的做法：紅棗洗乾淨後，先浸泡兩小時吸足了水分，再將紅棗和紅棗水一起倒入鍋裡煮，煮到肉變軟、顏色變深就好了，這時將煮好的紅棗放涼不燙手，就可以開始剝皮了。

在網上看有人一顆一顆先剝皮，再把籽拿出來，有人用叉子壓出籽和皮，更有人一開始只是把紅棗剪開，把籽拿出來，連皮直接用果汁機打爛。因帶皮打爛影響口感，我選擇剝皮。

剝皮可是費工的工作，剛開始剝一、兩個還好，心想換用叉子壓可能快些，哪知道皮肉黏連一起更麻煩。看著一大鍋的紅棗不知何時才能剝完，乾脆戴上一次性的手套，一個個用手捏還快些。

就這樣邊捏邊玩，像是捏泥人一樣，從鍋裡撈出來的紅棗，一個個波波地從手中擠壓出來，滿手的棗泥左右手刮過來刮過去還是黏著滿手，只好用湯匙刮下來，把皮、籽和肉分開。好不容易捏出來的棗皮棗籽堆著像尖峰一樣，棗肉慢慢堆成一大盆，很有成就感，挖一口純天然的食材嘗嘗，好甜啊！滿滿的幸福流露我的臉上。

接著是炒棗泥，這就是技巧了。在我的認知覺得炒乾了，很興奮地分給朋友，可當果醬或其他用途，好朋友T是點心專家，打開一看據實地告訴我還不夠乾，並教我如何再加工變可用的成品。回到家又繼續苦幹一番，終於可以成品了，開始包棗泥包子、做棗泥麵包等等分享朋友，終於得到認可，我這辛苦有代價了，雖然麻煩但製作過程又累積了一些心得，美好的回憶滿滿湧上心頭。

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