退休 之前，我可以查閱化學方面的外文資料、用英語寫論文，但我的會話水平不佳，尤其聽力差，退休後多年不用，忘了很多了。如今我到美國來探親，需要多方面的英語詞彙和會話，我不想事事依賴子女，希望能多學一些英語。

二○二○年，芝加哥的一個中文學校開辦了一個成人英語初級班的Zoom線上免費學習，我很高興，立刻報名了。此英語班於九月開始授課，每周一節課五十分鐘，年輕的中學生是我們的英語老師。前一天他們把課文發在群裡，我就抄下來預習，上課時小老師領讀，我們這些老學生都很認真努力。由於小老師都是中國人，彼此之間沒有語言方面的障礙，小老師和老學生還建立了跨越年齡的友誼。

二○二一年五月，我居住城市的亞洲城社區開辦了一個中級英語班，招收有英語基礎的中老年居民為學員，免費學習，我也報名了。共有二十多個學員，我九十一歲，是年齡最大的。

這個英語班每周線上授課一小時，隔一周有一次輔導課，有線上、線下兩種形式可選。學校聘請了一位名叫Hope的美國女士當老師，我一聽見這個名字就喜歡，Hope的中文意思是希望，多麼美好呀！學校還聘請了幾位年輕的中國男孩、女孩當志願者，協助翻譯。

五月下旬的第一節線上課中，我看到了Hope老師。她有大大的眼睛、高高的鼻梁、白白的皮膚、紅紅的嘴唇、棕褐色的披肩髮、比較豐滿的身材，是一個健美的美國女士。Hope老師熱情開朗，她總帶著微笑領讀，講一些簡單的語法，常助以手勢、有時還用實物協助學員理解。Hope老師常常讓學員在課堂上讀、造句，常常鼓勵地說：Very good！Good job！課堂氣氛活躍，我們都喜歡上課。

課後輔導時，師生志願者都戴著口罩 ，盡量保持社交距離 ，注意做好防疫。去年十二月本學期的最後一次輔導課，正值聖誕、元旦前夕，Hope老師給在座的學員每人一個小禮包，內有學習用品。禮尚往來，在座的學員中，有人給Hope一個髮夾，有人給她一副小耳環。我在賀卡上畫了一隻非常可愛的小鹿，請在座的學員簽名後送給Hope老師，她說很喜歡，並和我合影留念。小小的互動，為我們的英語班增添了溫馨的友誼氣氛。

感謝成人英語班和亞洲城英語班的老師、志願者的認真，熱情地教授、協助，使我們學到了許多實用的知識，我又提高了英語會話水平，我們還收穫了跨越年齡、國籍的真誠的友誼，我很快樂。正是：老有所學，老有所樂！