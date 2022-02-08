幾年前，我與太太和她的朋友結伴去非洲的摩洛哥旅遊，第一站是著名的間諜 城市「卡薩布蘭卡」。出了機場 已是晚上九點多，拖著行李走出機場，上了一輛出租車 ，便把早已準備好的旅店地址遞給司機，司機看了一下地址，便對我們說了一串的話語，能聽懂的只有「Fifteen（十五）」這個字。

來摩洛哥之前，我們已提早查了許多到此一遊的注意事項，其中一條就是這裡的出租車不打表，價格因車而異，所以一定要事先談好車價，以免吃虧上當。為了不產生誤會，我重複了「Fifteen」好幾遍，司機也隨著我重複了幾遍「Fifteen」，表示同意。基於雙保險，太太還在旁邊用左手伸出一指，右手伸出五指，讓司機點頭。這時司機已顯得有些不耐煩，我們就沒再追究，同意上路。

車行駛在陌生的土地上，車上收音機又放出一點都聽不懂的語言，我們頓生一絲莫名的惶恐。

沒多久，車停下了，司機又說了些話，我們雖不懂，但能猜到他是在說酒店到了，讓我們付錢。我太太從口袋裡拿出了已備好的十五美元，再加上兩元小費遞給了他。

司機接過錢後，便搖搖頭說：「Fifty（五十）。」我當即糾正他應該是「Fifteen」。這時他不再跟我重複，而是用準確的英語說：「No, It is fifty。」生怕我們不明白，他還順手拿起一張紙，工工整整地寫下了五十的字樣。

這時我們知道已上當受騙，但如何說理？看看窗外不像是個旅店，再加那上黑黑的夜幕環繞著我們，哪敢再繼續堅持十五元？無奈的我們只好乖乖地把五十元全額上交，司機收到了全款，又轉了幾個路口，才來到我們的旅店。吃一虧，長一塹，我們互相告誡，以下旅途需更小心，避免再受騙上當。

第二站是摩洛哥的古城斐茲，到此一遊的必到景點，就是那擁有九千多條街巷的城堡。這麼多的街道，密密麻麻、彎彎曲曲，沒有規則交織在一起，就像迷宮，如果沒有嚮導領路，旅客就會迷失在裡面，半天都轉不出來。

城堡的門口站著不少當地的導遊招攬生意，我們特別警惕地和一個導遊講價。巧合的是，他的出價也是Fifteen，我暗暗一喜，心裡默默地對他說：「別玩這套把戲了，這次你可碰上我這個無等閒之輩。」我從口袋拿出了一張早已準備好的紙，寫下了十五的字樣，爽快的導遊立即確認了價格，握手成交。

三個小時以後，我們的古城之旅結束。當我拿出十五美金遞給他的時候，一直客客氣氣的導遊面色驟變，十分嚴肅地說我們不尊重他的勞動。我們十分不解地問他其話緣由？他回答他出的導遊價格是每人十五元，我們正想和他據理力爭，忽然發現有幾個彪形大漢早已天兵下降，將我們團團圍住，見此狀，我們將四十五美元迅速上交，拿錢買了個平安。