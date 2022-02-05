雖然日前美國CDC發布了最好不要參加郵輪 旅遊的消息，兩個星期前我們就已安然返家了，在這疫情肆虐的緊張時期，去年我們還是抽空出外旅遊，搭乘兩次郵輪。不是我們拿自己生命開玩笑，出門前做好準備，日子還是得過，總不能關在家裡一輩子吧！

冰島 早在去年三月就開放給打過疫苗的旅客，加上火山噴發，吸引不少愛好自由景觀的群眾前往。美國五月開放出遊，大家開始探親旅遊，抒發先前這一年半居家抗疫的緊張心情，郵輪公司即時推出「冰島八天七夜環島之旅」，前幾梯次馬上爆滿，加開船期，一星期有三艘郵輪出航。

起先我們也沒有特別關注這則報導，感覺冰島離家很遠，後來很想出門透透氣，才想到去個地廣人稀的地方比較安心。報名了勞工節的行程，就開始關注相關資訊，而先前報名旅遊歸來的乘客也慢慢釋出了那邊的情況、郵輪上的相關清潔措施、每天做PCR檢測 等等。

離家出門前幾周，郵輪公司也開始寄出電郵告知注意事項，需出具打針證明、填寫健康聲明……。說不緊張是假的，我們也不太敢告訴友人在這時期還要出外旅遊，航空公司也有寄報到須知，因為是國際旅行，要遵守國際（冰島）的檢測要求。

那個時候，搭乘國際航線要求出具三天內PCR陰性結果報告，一般實驗室宣稱三天之內出檢測結果，但因為中間隔著周末，不確定是否會延長等待時間，除了自己的醫療保險公司預約檢測，我們也自費找了外面的檢驗所。經過兩整天的煎熬等待，周日晚上檢查結果陸續出來，這才鬆了一口氣，因為星期一要Check in了。

從舊金山搭機到紐瓦克轉機，飛到冰島凱夫拉維克國際機場，已是隔天早上，專車把我們接到哈帕音樂廳裡頭大廳，辦理登船手續，有人帶引我們進入食堂用餐並休息，中午後才登上郵輪。

這是一艘載客量九百人的客輪，沒有滿載，約八成旅客，靜悄悄，沒有孩童的喧嘩聲，好像大都待在房間內，我們只有兩個時段會看到人：吃飯時間和在停車場等出遊，更好玩的是，街頭空空蕩蕩，除了觀光客看不到人影！你說去冰島危險嗎？全國只有三十七萬人，地廣人稀。

回家後，友人都很佩服我們的勇氣。沒多久，我家老爺說十二月他有一個月空檔，要我計畫一下出遊活動，我想了想，陸地遊搭遊覽車，大部分時間坐在車上，每天換旅館，行李拿出來又要收回去，還是搭郵輪省事，讓輪船開去靠岸，我們只管玩，不擔心其他雜事。於是我們又報名了墨西哥海岸之旅，過節前來回，價格較低，也避開人潮。

這一趟旅客半滿，兩千多客容量裝載了一千五百個乘客加上工作人員，有流量但不擁擠，空間很大。晚間的音樂節目各個舞台賣力演出，聽眾也有三、四十名；至於劇場的演出，則有數百觀眾分兩場次進入。在船上巧遇一批華人旅客，來自聖地牙哥，看到票價低廉，呼朋引伴，大家結伴同行。

在聖地牙哥等飛機要回灣區，工作人員廣播說班機客滿，看到有座位就坐下。我看著滿滿的人潮，個個戴口罩，排隊等候，還好旅途中平靜，沒有新聞報導中的粗暴旅客打架。星期天的奧克蘭機場，非常安靜。

過了一個禮拜逢聖誕假期，和家人度過了佳節。回顧這一年，因為新冠病毒傳播，我們經歷了緊張、悲傷、歡樂，如今又有Omicron盛行，真要感謝這一年來的種種不容易，心中充滿感恩。