貓的記憶力有多強？貓爸眼神黏在手機 上，建議我去問家裡的小貓泡泡：「問牠就好，我不是貓，不知道。」發短信問在異國求學的貓哥，很快收到回音：「貓的大腦跟核桃 一般大，記憶力可能好不了。」小貓泡泡一面用大眼瞟著貓媽我，一面細聲細氣地喵了幾聲，爭辯道：「我的記憶力好著吶！」

我同意泡泡說的，牠的記憶力真的不錯。牠的小腦瓜裡好像分了不同的區，對應著不同的家人，記著不同的程序。

貓哥去年因為疫情 離家一年才回來，泡泡記得貓哥的長相和聲音。貓哥風塵僕僕地回到家裡，泡泡就調出從小做慣的程序，情真意切地舔他的頭髮。對貓爸，牠在貓媽不在的時候，會跳到他的大腿上窩著，舒舒服服地打個盹再起身。貓媽只要拿出瑜伽墊，牠聽見墊子展開的聲音，就會邁著小短腿飛奔而來，把毛身子硬擠到做平板支撐的貓媽脖子底下，做一條會呼嚕呼嚕響的小圍巾。

神奇的是，牠從來不會把這些程序弄混。要舔頭髮，必須是貓哥的；要抱大腿，必須是貓爸的；貓媽的脖子和瑜伽墊則是最好的搭配，金不換。

聽了我挺泡泡的理由，貓爸搖頭說：「這些都是常年養成的習慣，簡單的條件反射，不見得是好記憶。」我反問道：「那好吃的、好玩的呢？也是條件反射？」

泡泡對吃的玩的記得非常牢。家裡要是新買了貓點心，牠只要吃了兩次，就記得點心擺在哪裡：有點心罐子上的口水為證。牠會偷偷地跳上桌，一邊用爪子試圖打開點心罐子，一邊忍不住垂涎三尺，口水直流。

新的玩具放在櫥櫃裡，牠惦記著想玩，就會坐在櫥櫃前面把前腿團起來，耐心地練靜坐一直等。就算是一時離開到樓上睡覺，只要聽見櫥櫃的門打開，牠就會像小馬駒一樣，從樓梯上狂奔而下，貓蹄聲震天響。

貓爸含笑有話說：「貓如其母啊！」

泡泡晃到我們中間坐下，這樣同時能看到我們兩個。牠的記憶力到底好不好？牠原來一直用貓砂方便，剛過兩歲時， 貓爸訓練牠用抽水馬桶上廁所，費了兩年半的時間，最後成功了。貓爸是這個世界上對泡泡最耐心的人，一次又一次地教牠。要是泡泡記性好，應該早就學會了，不該花這麽長的時間。可是從另一個方面來看，不正是因為牠的記性好，所以才忘不掉用貓砂的經歷？我把自己繞糊塗了。

其實，泡泡的記憶力好不好真有這麽重要嗎？ 我大概只是想向我自己證明，牠會記得我，記得貓爸和貓弟，記得牠是我們的家人。