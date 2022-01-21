史迪甫和傑森是只差一歲多的兄弟，也是我在美十六年中文僑教中最早的學生。當時他們還在念小學，史迪甫在我的初級班上永遠名列前茅；同班的傑森則時時墊底，這樣的落差令他們父親十分頭痛。

每次課上，史迪甫明亮有神的雙眼總是專注在我的教導上；傑森則心不在焉，常利用我不注意時埋首做其他的事。有一次我步下講台，邊走邊教學生語音練習時，傑森冷不防地被我發現，他正在課本的掩蓋下畫超人，他帶著童稚的笑容不安地回看我，我輕聲告訴他，下課後再畫。後來聽說，這孩子心細手巧，是小朋友們的偶像，他的超人及鐵金剛畫作一元一張，還供不應求，也難怪他要利用課堂上的時間趕工。

傑森因年齡尚小，中文重讀一年，史迪甫則繼續跟我學習。有一天課後他告訴我，長大後要行醫，並強調要當像史懷哲那樣的醫生。面對這個眉清目秀的好孩子，我感動莫名，一時說不出話來。

多年後，史迪甫以第一名成績高中畢業，所有名校都提供獎學金給他，他最後選擇離家較近的史丹福大學 。大一暑假，他自費參加南美洲的友誼義工團，赴巴拉圭協助當地醫療工作；就讀醫學院時，仍自費到瓜地馬拉的醫院當義工。

受邀參加他史丹福醫學院的畢業典禮後，我笑說：「好極了，以後就有你這個好醫生照顧我了。」不料他答道：「老師，你不需要我，你可以找到好醫生幫你，我要去幫助低收入 貧困的人。」我再度啞口無言，心中只有讚嘆。

申請實習醫院時，他特別挑選S市的中央醫院，那裡充滿了貧病交迫的患者。他工作十分勤奮，生活簡樸。正式當醫生的第一年，他曾去台灣花蓮慈濟醫學院做義工半年。返美後，他婉拒幾家醫院的邀請，而選擇O市亞健社診所行醫，服務低收入者或難民。

由於醫界存在許多不理性的規章制度，他和同僚有意改革，唯有登高才易疾呼，他接掌了一家醫院行政主管的工作，目前正朝理想邁進中。另外，為了讓患者少受西藥副作用之害，鼓舞以有機食物來改善身體體質，他們與農場合作，據說已有績效，其他醫院也樂見其成並仿效之。

傑森在進牙醫學院前，請我為他補習中文，當我們面對面坐下後，我發現記憶中那個愛畫畫、愛笑的傻小子，已長成信心十足的帥哥。他告訴我，是哥哥改變了他的命運，若非他不懈地勸導和鼓勵，自己會依舊懵懵懂懂地過日子，所以他終生感激哥哥。他將努力學習當一名好牙醫，好好孝順父母。

哥哥克勤克儉，從不追求物質生活，他既有仁人之志，讓他安心去完成他的濟世理想，未來由自己肩負起照顧父母的責任，使退休 的他們享受安逸舒適的生活。傑森是球迷，擧凡朋友來家中燒烤聚餐，若父母沒來參加，他必將第一份完成的食物先送至離自己家不遠的父母家中，請父母分享。

傑森自小就具備的細心和耐心，再加上不斷學習新的技術，在牙醫病人中頗受好評，業績年年增長。

這兩個宅心仁厚的好孩子，不但具有孝悌精神，對外更是親友的資訊師，只要能幫上忙來者不拒，兩人果真依當年立下的志願一路走來。這是我十六年僑教經驗中，最難忘也最引以為傲的一對兄弟學生。