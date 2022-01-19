薛大哥是我在洛杉磯相識三十多年的老朋友，他早年從台北移居美國，為人忠厚老實，學有專長，是位道地的工程師。他比我年長些，去年十二月上旬適逢他八十大壽，便請親朋好友去他家小聚暖壽。我和周圍的人都已打了防疫「加強針」，便欣然接受邀約前往恭賀。

薛大哥一米八幾的高個子，面色紅潤，精神昂揚，看上去健康開朗。薛太太原是大學老師，和藹近人，她有聲有色地說起薛大哥的「家族故事」。

薛大哥平時喜歡騎馬，愛好旅遊，常周遊世界，印度 他就去了十多次，作深度遊。他深入了解印度的經濟與文化，體驗印度人生活，撰寫遊記，向世界周刊投稿，還出版了一本遊印度的書。記得那一年，我受邀參加了薛大哥的新書發表會，我還代表華文作家協會發言。寫作成了薛大哥生活的一部分，他說：「常練筆，腦子才不會生鏽。」

薛大哥最大的娛樂就是練聲高歌，據說經常唱歌，對人的呼吸系統大有陴益。他能用美聲唱法唱西洋歌曲，加入了社區男聲合唱團，還常登台演唱，他的歌喉在社區還小有名氣。是日，薛大哥還為大家演唱了百老匯 歌劇中的一段Memory，贏得陣陣掌聲。

疫情 來襲，薛大哥樂觀向前，他和太太在線上開設專業知識講座，夫婦倆輪番上講台，夫唱婦隨，不厭其煩地把工作經驗傳授給年輕人。前陣子，他身體有點不舒服，薛太太便每天拉著他走路，並逐步增加步行時間，左鄰右舍見了也紛紛加入步行隊伍。

這支行走隊每天從走兩千步開始，現在能走一萬步，既鍛鍊了身體，也增強抵抗病疫的能力，薛大哥也慢慢恢復健康。真是「人生八載未虛度，健康快樂從頭越」。

細心的薛太太，還把家中的老照片用投影機秀給大家看，並印製圖文並茂的「喜慶紀念刊」，人手一冊，介紹薛大哥工作與生活的點點滴滴。這一連串的「節目」，猶如薛大哥「人生回顧展」，讓我受益匪淺。

由此我想起一段順口溜：「六十搖籃裡，七十小弟弟，八十多來兮，九十不稀奇，百歲笑嘻嘻」。

年終歲末，春節將至，我們也不妨也做一個「人生回顧」，去粗存精，揚長避短，新的一年健健康康，快快樂樂，虎虎生風，該有多好啊。