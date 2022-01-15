車出了西雅圖 ，一路奔馳，公路兩旁的雪景越來越壯觀，高大的松樹上簇簇積雪，將樹壓成尖尖的寶塔狀，公路旁的堆雪形成一道雪牆，閃過眼前是一幅幅令人心動的水墨畫。

兩小時後，我們到達了西雅圖東北的萊文沃斯小鎮。小鎮處處呈現德國 巴伐利亞風情，所以也被稱為「德國村」。聖誕季節，小鎮主街道上火樹銀花，流光溢彩，聖誕裝飾透著濃濃的節日氣氛；遠處山巒白雪皚皚，氤氳繚繞，如夢如幻，無數遊客慕名前來，感受喜慶。那些積雪小斜坡是孩子們的樂園，他們坐在滑雪盆裡或小雪橇上，自由滑落，歡快的尖叫聲此起彼伏。

我頭戴絨帽，身穿羽絨厚外套，腳穿防水靴，徜徉在小鎮裡，領略德國村的風情建築，看櫥窗裡聖誕禮品，店門口的聖誕老人或是那些傳說中的小精靈造型。中午全家在街頭那家有名的「慕尼黑小屋」排隊購餐，分享了幾種口味的烤香腸熱狗，味道很獨特。

午餐後，出發去民居住處，車程一個半小時。如今出門，GPS導航，人一進車就輸入終點地址，然後就不動腦讓導航系統帶著自己前行。特斯拉汽車的性能不錯，大屏幕視頻可以指路、玩遊戲、聽音樂，又有自動駕駛功能，兒子開車，和女兒一路卡拉OK，鄉村歌、迪士尼 電影主題曲、流行曲，一首接一首，耳熟能詳的老歌曲觸動著我。

以前孩子們坐後座，如今換位，他們成家立業，開始為我們排憂解難了。

如今開車的確比起我們當年要容易得多。記得我們剛來美國時，開車最大的煩惱就是找路，尤其是高速公路上找出口，像繞道華盛頓首府或舊金山這樣的大城市，錯過了出口，那就不是一丁點兒的麻煩，大城市裡的兜兜轉轉，有時會轉上一兩個小時才重回高速路上；現在是條條道路通終點，走錯路口，導航告訴新路線，不用煩心。

但當導航一抹黑走上一條崎嶇山路時，我心中不免嘀咕，萬一電動車停在了杳無人煙的地方，該如何是好？果然，車穿過幾條小街後，一路上了山，這裡緯度較高，四點多，天色已暗，而車越駛越高，我看著導航，僅六、七英里，似乎不遠，但高山行車，一邊山崖，荒涼的路上又是積雪，心中不免產生一絲焦慮。好在車是新車，性能也好，加上兒子駕車穩重，最後在一處高高的斜山坡上，我們找到了孤零零聳立在厚厚雪地裡的一棟尖頂雙層獨立屋。

開鎖進屋，打開電燈，包括壁爐火。民居環境很溫馨，屋裡擺設，彰顯主人的用心，節日的快樂散落在房子裡的每個小物件上：廚房櫃台上的聖誕老人，手裡拿著主人的問候語；聖誕樹上彩燈閃爍，旁邊立著相親相愛的毛線編織小雪人一家子；茶几上放著一台我們在大學時候常用的那種老式打字機，彷彿告訴我們屋主人久遠的青春歲月；浴室洗手台上一對聖誕麋鹿，笑容可愛，惹人注目。

最溫馨的自然是壁爐中熊熊燃燒的爐火，還有兩旁掛著的聖誕大紅襪子，正在等待聖誕老人在平安夜送來的禮物。這一切都是我以往每年必做的功課，如今我已經懶於動手，於是有了藉口，開始了遠方和詩的旅程。