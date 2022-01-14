雖然俗話說：「人生不如意十之八九。」但別忘了，人生也有很多快樂事件可回憶。有些快樂是短暫的，有些則不僅是當時快樂，還會在人生軌跡上產生重要的改變或深遠的影響，那就有了特殊意義。

一九七七年春天，我突然接到台灣國家建設研究會籌備委員會的邀請函，參加當年暑期的國家建設研究會。這對我來說真是完全意外驚喜，因我岀道不久，在教學和研究都談不上有什麼特出成就，唯一可解釋的是大概那時搞社會學方面的人太少，才會找到我濫竽充數。

會期是八月初到八月中，時間不多，除急忙準備與會資料外，還因我已安排暑期班，要教兩門課的問題需處理。好在系主任很重視並支持我參與此會，於是由他本人和一位同事分擔幫我教完最後兩星期的課，我才能免去後顧之憂，快樂成行。

離台十一年，首次回鄉，我的興奮可想而知。記得出國時坐的是日航和泛美，一上飛機就感覺是身在異鄉了，而這次是坐華航，一上飛機就好像已回到國門，倍感親切。飛機晚上到松山機場，在去旅館 途中，縱是黑夜，我也從車中迫不及待地向窗外搜尋往日熟悉舊跡。

開會期間，除安排得很緊湊的分組討論各科相關事項外，也集體參觀了很多正在進行中的十大建設；拜訪了許多機關首長和嚴家淦總統，官方還拍了照片，寄給我們存念。與會者對家國的蓬勃發展、勵精圖治，都不勝歡欣鼓舞，更增強了大家的向心力。會後我又停留了一個多星期和親友老同學相聚，其樂可知。

那次回台會議，對我個人產生兩大深遠影響：一，因開會認識了很多台灣社會學和社會福利方面的學者，後並承東海大學社會研究所主任邀請，一九八三年到東海大學任客座教授兩年；除了和有些大學部學生成為忘年之交，也伴隨著一批剛進來的碩士班學生，直到畢業，和他們兩年朝夕共同研習，養成了家人般的感情。這更增強了我回台意願，開啟了我此後和台灣持續的學術交流活動，即令退休 後，我仍是這裡號稱最喜歡回台的人。

二，我早年上學時，就常喜歡寫雜文投稿，但自來美後，困在英文寫作十一年，除了親友通信，就沒寫過像樣的中文。會議期間要寫中文，並受邀為社政月刊撰稿一篇，逐漸恢復了我中文寫作的興趣和習慣，遂又開始抽空寫雜文投稿，至今仍樂此不疲。

疫情 在家，天氣也冷了，在室內時間更多，整理一些塵封已久的老文件，重溫一些快樂舊事，不僅是一種極佳休閒享樂，而撫今思昔，對自己是如何走到今日的，也多了些了解。