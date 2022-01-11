陪老婆到AT&T去買iPhone，順便在商場裡逛了逛。商場早已風光不再，打擊來自疫情 ，也來自電商，很多店家都倒閉了，裡面曾經最風光的Macy's 和Vectoria Secret也關門大吉，剩下的店家大都顧客寥落。

逛到超市餐館集中的地方，就到Judie's Kitchen去。這家餐館是台灣人開的，據說是兩人合開，其中一人姓廖，我們的第一棟房子就是從她家買下的。廖女士在學校工作，開餐館大約只是入股而已，並不參加日常經營；另外一個老闆是奔八十歲的老年女士，她就是Judie。

Judie早年在大學附近開一家餐館，後來又跟另外兩個女人合作開了另外一家，不久三人拆夥，她就又與廖女士合開了現在這家。早就以為她要退休 了，沒想到她現在還在開餐館，還在上灶台炒菜。

前台的人把Judie叫了出來，我們就隔了櫃台聊。上次見到她是一年多前了，今天見她，還是一個樣，並不見蒼老，臉上依舊神采奕奕。以前跟她聊，問她累不累，她說，累是累，不過她有方法對付。一問之下，她說她在炒菜的時候，總是念經，再問她念的什麼經，她笑而答道就是「王母娘娘和玉皇大帝之類」。

問她什麽時候退休，她說，她兒子老是催她關了店，快點退休，但是她覺得退休了，「看電視和睡覺之外，就找不到事情幹了。」

就是因為不知如何打發退休時光，她拒絕退休，一直就在餐館裡幹了下來。

看來，養生的路徑是多樣化的，甚至相悖的。有的人巴巴地求退休，退休了，就覺得踏實了。要說退休了找不到事幹，那是大謬不然的，退休了，生命才屬於自己，幹自己願意幹的事，讀書、菜園子裡忙碌、出外旅遊、喝茶看電視、甚至發呆，每天的時光都是轉瞬即逝，沒有說無聊的道理。但對於Judie而言，如何打發光陰卻又是另外的道理。

跟她聊起她的合夥人廖女士，她說，廖女士只是偶爾來看看，她先生幾年前走了，愛犬也走了。

聽說她先生走了，我們吃了一驚，當年她的房子要賣，透過一個朋友聯絡她，見到過她先生，不過，沒有怎麼交流，談判幾乎都是跟廖女士之間完成的，她先生從來不走上前台。她先生是搞IT的，也在學校工作，看去訥訥不善言的樣子。算來，他應該六十不到，咋就走了呢？每個人的人生似乎又是命定的。

無論如何，不管活多久，活一天，就應該開心一天。