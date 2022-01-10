我們的前三任鄰居在二○○一年遷入新居後不久，種植了一棵柿子樹苗，這二十年過去了，屋主換了三次，可這棵柿子樹卻一直茁壯地成長著。

第一任鄰居和我們相處了十五年，柿子樹開始結果實後，他們送給我們品嘗，那時我才知道，原來這麽硬的柿子也是那麼甜、那麽脆，真好吃！在我的印象裡，柿子是軟的，不是有句話說「柿子找軟的吃」嗎？

後來鄰居男主人患上了風濕性關節炎，特別冬天發作起來，疼痛難忍。新州 的寒冬既漫長又凜冽，冰雪覆蓋著大地，刺骨的寒風瑟瑟逼人，雖然家中暖氣呼呼地吹遍整個房間，外面的寒冷還是讓他無法抗拒病痛的纏繞。

不得已，他們只好選擇遷移至一年四季溫暖的加州 。當他們離別的時候，還特意關照我們，幫忙看著這棵種植在兩家交界處的柿子樹。

第二任鄰居入住後，我們還給他們介紹了這棵柿子樹。他們是一對年輕的白人夫婦，當時還沒有小孩，每天忙於工作，庭院之事完全交由剪草公司打理。也許因為文化的差異，或是年輕的緣故，他們對這棵樹不太感興趣。

他們到來的第一年秋暮，一個個黃澄澄的柿子掛滿枝頭，他們不摘取，也不理會。我們看著這些柿子由金黃漸漸成熟，隨著氣溫越來越低，夜晚降至零下，柿子也隨之凍壞落地，掛在枝頭的甚至變成一個個黑果子，好心痛呀！我們感覺有些對不起第一任鄰居的囑託。

第二年秋季，柿子又進入成熟的季節，我們提醒鄰居要採摘了，他們說：「你們摘吧，我們不太喜歡。」於是我們架起梯子，把整棵樹的柿子全部一網打盡，分享了一些給另外的鄰居，粗略計算約有一百多個。

來年的夏天，這對鄰居夫婦生育一子，為了方便照顧，他們搬遷到離他們父母較近的鎮子，此時的房屋轉入一對年輕印度 夫婦的手裡，我們一如既往，仍很有耐心地向他們介紹了這棵柿子樹。這對夫婦很認真地說：「我們是第一次居住獨立屋，會有很多不了解的事情，屆時要向你們請教，這棵樹我們共同扶持吧！」

聽了他們的話，我們對柿子樹更加關注，給它施肥、除草。在一年年的精心照料下，柿子樹彷彿也感到了溫暖，特別是今年，結出了一個個碩大的柿子，每個柿子約有八、九盎司重。在陽光下，金黃的柿子高高掛在樹枝上，有的三五成群、有的獨立垂吊、有的對對相連，它們給我們的庭院增添了色彩，給我們帶來快樂，還讓我們品嘗到柿子的甜脆。

這棵果樹經歷了三朝主人的變更，它仍然不會責怪主人們的態度，而年年、月月忠其職守，為主人們結出豐碩的果實。