上星期一個州立公園 ，在感恩節關園兩天，我以為是員工要回家過節，結果是那兩天要給獵鹿人在園內獵鹿專用。這又提醒我每年這時，獵鹿是美國南方鄉下的例行大事。

他們獵鹿，憑經驗先找出鹿的來往路徑，如是私人林地就在林裡裝狩獵攝影 機，以確定鹿的種類、行徑、時間。然後搭獵鹿架，架通常大約離地五、六公尺高，因地形和可用大樹而異。這樣射擊是由上向下，一方面是隱蔽，鹿不會看那麼高，另一方面是，沒射中鹿時，流彈就打入附近地中，不易造成意外傷害。

鹿架有的很簡單，利用樹椏杈加些木板釘成，也有的是買來專門為獵鹿而作，那就有比較舒服座椅，和方便架在樹上的設計，甚至附有安全帶的。因為獵鹿人都要摸黑就上架守株以待，天微亮時鹿開始走動覓食，在樹上通常要守候好幾個小時，有人會打瞌睡，從樹上掉下來，不僅摔傷，甚且有因槍枝走火，誤傷自己而喪命的。

我不喜殺害自然生物，但聽他們的說辭，似也無可厚非。鹿在美國各地區，都沒有什麼天敵，以致繁殖過多，不僅對鹿群本身的健全發展不好，而且也會給人類帶來疾病，如鹿蚤病和騷擾住家、影響交通等問題。後兩項我想我們喜歡在家種花種菜，和在公路上遇鹿而有驚險經驗的人，都能輕易認同。我個人有兩次鹿在我車前跳過，幸虧輕煞得快，躲過兩劫。

狩獵執照等費用的收入，則多用於貼補生態環境保護經費。而且各地狩獵都有嚴格規定，即使在喬治亞州 ，各縣也不盡相同，如每年每個獵人所容許的獵鹿隻數，按有角和沒角區分，甚至角有幾個杈都有規定；狩獵季也有一定的時段，多在九月中、十月初開始，用弓箭者有兩星期優先，然後用槍者加入，到次年一月中結束。

如果是好幾個人一夥獵到鹿時，常會當場剝皮處理，先來個烤鹿肉大餐派對，再把剩下的帶回家。如果獵者自己不想或不善處理，就可拿到專門店，付費指示，分部位切割包裝好，帶回家冰凍儲存。據我所知，有的人家每年獵兩隻鹿，就可供給他們一年大部分的肉食，這我覺得倒是一舉兩得的事，比那只為獵得角多的鹿頭，作裝飾炫耀的要實際多了。

鹿很聰明，在這時節，常會到我家林地避險。今年我也在林裡裝了個狩獵攝影機，不為打鹿，只為好奇，果然照到了一隻大公鹿。這種大公鹿在我家林地，還是靠攝影機才第一次見到，看牠能長到這麼多隻角，也真不容易，但也讓很多人想要取牠的首級。但願牠能好好藏在我家這片林地裡，平安度過這一季。