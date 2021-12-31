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懂事的孫輩

秋雲

女兒下班後，常要往墓地繞一圈，去到父親墓前插花、默哀。今年清明前夕，她踏進墓地，驚訝地發現墓前換了鮮花，還擺了瓶酒和酒杯，看那酒瓶和酒杯，夕陽映照下，顯得十分精緻、耀眼。

然而，女兒卻眼淚汪汪地憂慮起來：「這是誰來了？父親病危時，應他本人要求，牧師為他受洗。如今拿酒祭祀，恐怕犯忌了吧？」女兒對此頗有微詞，追問了幾人，未獲答案。

我得知此事，心裡卻有數，即撥外孫女電話問，果然是她！外孫女在華府上班，她聽人說，清明節是華人祭祀祖先的節日，便匆匆趕回維城家中，精心選購了鮮花和白酒敬獻墓前。

外孫女跟外公最親近了，幼年時與外公形影不離；長大後又是外公得力助手：教外公學英語、搞電腦、弄手機。外公突然離去時，她無比傷心，如今聽人說清明是華人祭祀大節，獻上外公的愛物以表深深的悼念。

她聽說媽媽疑慮重重，馬上翻開聖經解釋：「耶穌第一個神蹟變水為酒；聖經沒有禁止人喝酒，卻告誡人不可醉酒，因為醉酒能亂性，嗜酒也傷心。外公讀書寫文章，喝點酒是愛好，淺嘗輒止，為何不可？再說，每月初教會崇拜時準備的聖餐，不是有小杯酒嗎？……」外孫女一一道來，女兒終於釋懷了。

外孫女不僅深愛外公，對我這個外婆也十分孝敬。外公驟逝之時，她日夜陪伴、勸慰我，讓我熬過最艱難的日子。那時她正大學畢業找工作，我怕妨礙她，到休城小女兒家了。之後，她每天中午在食堂用餐時，總要給我來電話，給我許多慰勉；每逢節慶要給我買衣物、帽子手套、計算步伐的手表等。

如今她工作兩年又回大學深造了，功課很忙，不能常常與我通話，就在她媽手機上設計了「提醒」，叮囑媽媽別忘了給外婆打電話。

最近我回維城兩個月，她擠時間回來看我兩次，每次都事前做核酸檢測，陰性報告下達後才放心動身，唯恐影響我這個老外婆。

說來也幸運，我的孫子也懂事。兒子和大女兒同住維城，爺爺離世時，孫子才上高中。那時他拿著爺爺的照片痛哭，多天吃不下飯，睡不好覺；追悼會上，不僅念了讓人傷心落淚的悼文，還跟表姊一道在講壇上忙著錄音、調節電器。十六歲，他正式開車了，不止一次，節假日，他用自己勤工儉學掙的錢買鮮花，帶妹妹去爺爺墓前祭祀。

今年他上大學了，整理行裝時，他爸爸發現他的錢包裡藏著一張破了角的百元人民幣，爸爸要給他換張新的，他堅持不換，說：「這是在爺爺書桌抽屜裡找到的，我要永遠留著它。」在行李箱裡，他又不聲不響地放進了爺爺奶奶寫的書，爸爸問他：「你中文不好，能看懂嗎？」他即回答：「我會慢慢學的。」

最近外孫女給我寄來計步手表，要與手機連接，啟用時需要當年開通微信時用的密碼，幸虧孫子有心幫我記住了，因而很快解決問題。雖這都是小事，但卻令我深深感動，因為尊重長輩、感恩長輩，這是一種道德修養啊！

北大校長蔡元培在「中國人的修養」一文中指出：「決定孩子一生的不是學習成績，而是健全的人格修養。」我為孫輩這樣懂事，倍感安慰。自然，我也勉勵自己要做個好長輩，身教重於言教；並且對他們更要滿腔熱情、滿懷愛，上慈才會下孝。

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