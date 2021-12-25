分分秒秒，位於科羅拉多的北美防空指揮中心用最新銳的儀器設備，追蹤任何飛進或徘徊在北美上空的飛行器，保衛美加。一九五五年聖誕，一位幼童錯撥通中心的秘密電話，詢問聖誕老人的行蹤。此後，該中心的清單上又多了一個重任：追蹤從北極圈起飛、二十四小時內帶著聖誕禮物（聖禮）飛遍全球的桑塔（Santa），秘密電話也從此公諸於世，成為熱線。

不在乎桑塔盤旋何處，上小學的兒子瑞只關心桑塔的聖禮，「親愛的桑塔，過去一年我覺得表現不錯，儘管有時還對爹爹撒謊、偷玩網遊、洗手時只洗兩根食指。希望今年你的聖誕禮物不再是學習用品了，鉛筆、蠟筆、筆記本還沒用完。能不能送個手機 ？最便宜的遊戲機也行，愛你，謝謝。」

這些年的聖誕前，瑞認真寫的信虔誠地躺在閃著五彩串燈的聖誕樹下，焦渴地等待它失蹤。女兒悄悄拿走後，每小時探查一次的他興奮地歡呼，桑塔來過啦！翌日我便揣著「桑塔的回信」，去買桑塔的聖禮。

只是瑞的懷疑感與日俱增，嘀咕數年來桑塔總把大方的送禮活動放在午夜，搞得鬼鬼祟祟，做賊一樣，便一再要求我守株待兔於聖誕夜，或對著壁爐架好相機；可記性不好的爹爹總是忘記，屢教不改，以致活捉從煙囪下來的白鬍子老頭的大戲連連流產。

更令瑞可疑的，是去年聖誕夜放在壁爐前犒勞桑塔的餅乾和牛奶竟紋絲未動，蹩腳的導演 我未及時移除道具，露出馬腳。

這個年紀的孩子，特別是男孩，漸漸用迷惑的眼光掃視神奇的桑塔，他們日新月異的智力時刻準備著，一旦發現穿幫的把戲、搞鬼的伎倆，立刻無情戳穿，顯擺大智；也有少數若愚者，藏而不露。紐約有一男子，二十六歲仍佯裝不知底細，每每聖誕來臨則讓父母提醒桑塔，該出手送禮了。

想到這裡，有些發怵。女兒八歲時已悟出她的聖誕禮物來自沃爾瑪 ，而非北極桑塔的老窩；瑞此刻卻認真地與桑塔書信傳情，對疑惑過外星人的他，不會是大智若愚吧？

不過，大智若愚也好，大愚若智也罷，都在記憶庫裡占據溫馨一隅，我情願在他二十六歲時仍去沃爾瑪刷卡，帶回桑塔的聖禮和我的聖禮，一同藏在壁櫥裡，平安夜時，肩並肩放在聖誕樹下。

聖誕日，當瑞拆開禮盒時興奮地一跳三尺，桑塔的聖禮沒讓他失望，那童真的笑能把心融掉。然而，沒有白吃的午餐，洗耳恭聽桑塔的回信是躲不掉的。

平日被欺負的姊姊故意用彎彎曲曲的斜體字，模仿桑塔口吻給小弟回信：「有時，你臉洗一半、牙刷一邊、晚交作業、半夜偷吃棒棒糖……，明年要改哦！呵，呵，呵！」小弟歪頭費力地看著桑塔的潦草手跡，驚異他如何知曉這許多未坦白的秘密？稚氣的臉一陣紅一陣白，往常說不得的小皇帝，此刻忍氣吞聲，不敢抗辯。

俯仰片刻，眨眼之間，歲月橫流。孩童對桑塔的疑惑，終究會被時間銀河沖盡，沖不絕的，是聖誕老人的鈴聲，響徹寰宇；是寒夜裡的馴鹿腳印，奔騰了一千五百餘年；是雪橇軌跡，遍布五洲四海。腳印跳躍著，軌跡延伸著，在祥和的叮叮咚咚中，化作萬千痴心父母的愛，一代一代，永駐童心。