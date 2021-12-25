我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

桑塔的聖禮

夏洋洲

分分秒秒，位於科羅拉多的北美防空指揮中心用最新銳的儀器設備，追蹤任何飛進或徘徊在北美上空的飛行器，保衛美加。一九五五年聖誕，一位幼童錯撥通中心的秘密電話，詢問聖誕老人的行蹤。此後，該中心的清單上又多了一個重任：追蹤從北極圈起飛、二十四小時內帶著聖誕禮物（聖禮）飛遍全球的桑塔（Santa），秘密電話也從此公諸於世，成為熱線。

不在乎桑塔盤旋何處，上小學的兒子瑞只關心桑塔的聖禮，「親愛的桑塔，過去一年我覺得表現不錯，儘管有時還對爹爹撒謊、偷玩網遊、洗手時只洗兩根食指。希望今年你的聖誕禮物不再是學習用品了，鉛筆、蠟筆、筆記本還沒用完。能不能送個手機？最便宜的遊戲機也行，愛你，謝謝。」

這些年的聖誕前，瑞認真寫的信虔誠地躺在閃著五彩串燈的聖誕樹下，焦渴地等待它失蹤。女兒悄悄拿走後，每小時探查一次的他興奮地歡呼，桑塔來過啦！翌日我便揣著「桑塔的回信」，去買桑塔的聖禮。

只是瑞的懷疑感與日俱增，嘀咕數年來桑塔總把大方的送禮活動放在午夜，搞得鬼鬼祟祟，做賊一樣，便一再要求我守株待兔於聖誕夜，或對著壁爐架好相機；可記性不好的爹爹總是忘記，屢教不改，以致活捉從煙囪下來的白鬍子老頭的大戲連連流產。

更令瑞可疑的，是去年聖誕夜放在壁爐前犒勞桑塔的餅乾和牛奶竟紋絲未動，蹩腳的導演我未及時移除道具，露出馬腳。

這個年紀的孩子，特別是男孩，漸漸用迷惑的眼光掃視神奇的桑塔，他們日新月異的智力時刻準備著，一旦發現穿幫的把戲、搞鬼的伎倆，立刻無情戳穿，顯擺大智；也有少數若愚者，藏而不露。紐約有一男子，二十六歲仍佯裝不知底細，每每聖誕來臨則讓父母提醒桑塔，該出手送禮了。

想到這裡，有些發怵。女兒八歲時已悟出她的聖誕禮物來自沃爾瑪，而非北極桑塔的老窩；瑞此刻卻認真地與桑塔書信傳情，對疑惑過外星人的他，不會是大智若愚吧？

不過，大智若愚也好，大愚若智也罷，都在記憶庫裡占據溫馨一隅，我情願在他二十六歲時仍去沃爾瑪刷卡，帶回桑塔的聖禮和我的聖禮，一同藏在壁櫥裡，平安夜時，肩並肩放在聖誕樹下。

聖誕日，當瑞拆開禮盒時興奮地一跳三尺，桑塔的聖禮沒讓他失望，那童真的笑能把心融掉。然而，沒有白吃的午餐，洗耳恭聽桑塔的回信是躲不掉的。

平日被欺負的姊姊故意用彎彎曲曲的斜體字，模仿桑塔口吻給小弟回信：「有時，你臉洗一半、牙刷一邊、晚交作業、半夜偷吃棒棒糖……，明年要改哦！呵，呵，呵！」小弟歪頭費力地看著桑塔的潦草手跡，驚異他如何知曉這許多未坦白的秘密？稚氣的臉一陣紅一陣白，往常說不得的小皇帝，此刻忍氣吞聲，不敢抗辯。

俯仰片刻，眨眼之間，歲月橫流。孩童對桑塔的疑惑，終究會被時間銀河沖盡，沖不絕的，是聖誕老人的鈴聲，響徹寰宇；是寒夜裡的馴鹿腳印，奔騰了一千五百餘年；是雪橇軌跡，遍布五洲四海。腳印跳躍著，軌跡延伸著，在祥和的叮叮咚咚中，化作萬千痴心父母的愛，一代一代，永駐童心。

沃爾瑪 導演 手機

上一則

《老物件情懷》相差五十年的月曆

下一則

多災多難

延伸閱讀

南加廣東同鄉會華僑協會 聖誕歡聚慶佳節

南加廣東同鄉會華僑協會 聖誕歡聚慶佳節
Umeken日本頂級保健品牌 聖誕特別回饋

Umeken日本頂級保健品牌 聖誕特別回饋
Pandora聖誕套組 迪士尼雪寶、斑比獻祝福

Pandora聖誕套組 迪士尼雪寶、斑比獻祝福
手作派對甜點 開心過聖誕

手作派對甜點 開心過聖誕

熱門新聞

黛安／圖

我成了陪審團的一員（上）

2021-12-18 02:04
黛安／圖

我成了陪審團的一員（下）

2021-12-19 02:02
品睿綠能總經理許理彥（右起）、越南精密投資長謝朝煌、越南精密董事長兼品睿綠能董事長李育奇、越華全球貿易開發董事長黃國維。(記者何秀玲／攝影)

越南機車之父創立新品牌 電動重機騎進歐洲

2021-12-23 06:00
Gogoro創辦人陸學森。(記者胡經周／攝影)

帶領Gogoro進軍全球 陸學森擘畫十年大計

2021-12-18 06:00

接下來的人生

2021-12-19 02:05
被譽為「鳥人畫家」的何華仁18日病逝宜蘭家中，享壽64歲，他生前為版畫界、兒童文學及猛禽研究留下許多作品及貢獻。（記者羅建旺／攝影）

鳥人畫家何華仁病逝 台灣猛禽精神永留傳

2021-12-18 04:15

超人氣

更多 >
拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」
沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制
美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩
王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業

王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業
洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺