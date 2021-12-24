甜沫是中國尋常人家冬天早飯必喝之粥，特別是山東省城濟南，街頭巷尾賣早點的飯鋪，均有供應熱騰騰、香噴噴的甜沫。早上吃早點喝上一碗甜沫，暖胃暖心，逐寒增暖，渾身舒適，特別受老百姓的歡迎。

我非常喜歡喝甜沫，可是為了探親來到美國，就見不到甜沫了，既使華人 開的中餐館 ，也沒有找到賣甜沫的。幸好老伴是土生土長的濟南人，她不只是喝著甜沫長大的，而且做甜沫還是她的拿手戲，買下食材，她就可以手到擒來。

前些年我們去超市選購做甜沫的食材，因為不懂英文，遇到了麻煩，分不清小米 麵和玉米麵，請孫女帶我們去，才教會了我們怎麼區別。近幾年我們可以自己去採購了，從超市買來小米麵、豆腐干、粉絲、菠菜、生花生米等食材。當天下午，老伴就把花生米加鹽和八角煮好，次日一早便起床做甜沫。

先切好了蔥花和薑末，準備熗鍋；然後把菠菜摘去壞葉洗淨，切成寸段；豆腐干切片或切條；粉絲燙軟截短。然後將小米麵放入大碗內，逐漸加生水調為稀稠相當的米漿；同時坐鍋燒開水後，將米漿邊攪邊倒入鍋內，隨即將煮好的花生米、豆腐干、粉絲、菠菜也倒入鍋內，用飯勺上下翻動，開鍋後改慢火再煮一兩分鐘。

與此同時，在另一爐灶上坐炒鍋，倒入適量花生油，加蔥薑鹽熗鍋；待甜沫煮好後，立即將炒鍋內的油鹽蔥薑全部倒入，用飯勺攪勻，謂之倒熗鍋。這樣，一鍋有菜有糧、蔥薑油鹽俱全的甜沫就做好了。

舀入碗中趁熱喝，口感香鹹味美，營養豐富，有咬頭有嚼頭，越喝越愛喝，喝時若稍加胡椒粉，味道更佳。

數九寒天，一碗香噴噴、熱騰騰的甜沫下肚，立刻就會汗流浹背。