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文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

秋之悟

一粟

某個金秋午後，我循例前往住家附近的公園散步，一面享受碧空下和煦的陽光，一面觀賞楓葉流丹的秋景，腦海中浮現杜牧「山行」中的「霜葉紅於二月花」，不禁令我沉醉在這如詩如畫的美景中。

不久，迎面而來一對牽著狗的銀髮族夫婦，忽駐足瞧向我的後方，我好奇地扭頭往後望去，原來是離我後方不遠處也有一對中年夫婦牽著一隻狗緩緩跟來。此時，我仍在往前邁步的腳，瞬間由人行道踩至旁邊草地的一個小凹坑，「喀擦」一聲左腳就崴到了，對面的老婦直向我道歉，但我只得自責走路不專心。

跛行至家時，正在看電視球賽的老伴立即扶我坐下，接著按照急性運動損傷的「休息、冰敷、加壓、抬高」原則處理我的左腳踝，然後由他包辦晚餐。就寢時，老伴自告奮勇地提議背我上樓去臥室，他的話語雖令我感動，但歲不我與，咱倆均已年逾七旬，必須隨時防範意外傷害的發生。我努力地試著一手撐著樓梯扶手，另一手拄著友人留下的雙拐，幸好可以緩慢上下樓，紓解我行動不便的壓力。

回顧我倆結縭四十餘載，在築巢與教養兒女時，老伴雖木訥寡言但任勞任怨，使我們日子過得淡泊寧靜。退休後，兩人面臨空巢又朝夕相處時間增多，有時意見相左時，我的和解條件僅要他的一句「好話」而已，孰料老伴對我來個相應不理，此舉常令我不悅和難以理解，我埋怨他道：「你真是金口難開！」

自我省思後，發覺隨著年事漸高，我需要自立自強：將被寵慣而早已退化的管家精神與潛能逐漸發揮出來示人；主動分擔家務；適時感謝他對我的付出；強化自我情緒的管理；學會與自己獨處；常常靜悟人生哲理。

此時，我驚覺老伴亦在蛻變中：他學會對我噓寒問暖；獨自採買家中食物、日用品；網購自身衣物；動手學烹飪；偶爾送我一個「禮輕情意重」的禮物。

於老伴成長期間，我對他的進步則給予及時的褒獎，或鼓勵他需要努力的方向。我倆仍然繼續早先共有的興趣與愛好，但也尊重彼此單獨的空間。此種潛移默化的共同成長，使我倆在有伴時能彼此相互照應，倘遇孤單時有獨立自處與適應環境的能力。

近日，左腳踝的傷痛已漸好轉。今晨「秋陽斂烈飽含情，射透軒窗暖畫屏」，我對老伴笑說：「這些日子辛苦你了！等腳傷痊癒後，讓我做大餐慰勞你。你我雖非完人，但彼此不相厭，就讓已處於生命金秋的我倆在平淡中偕老吧！」老伴露出他「甜在心扉，醉在金秋」的憨笑。

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