在全球疫苗 極度短缺及變種病毒囂狂的情況下，對於一些美國人拒打疫苗的報導，我總覺得是政治偏見或誇大其詞，但在親身接觸到幾個拒打疫苗的個案後，他們強烈的堅持，讓我體會到這種疫苗陰謀論已在美國紮下很深的根。

住在德州的表姊是虔誠的基督徒，平常談吐優雅溫和，上個月通完電話後讓我感到十分驚訝。她憤怒地說，川普和墨西哥政府早已達成解決美國邊界問題的協議，連牆都快蓋好了，可是拜登 一上台就馬上喊停，甚至還拆掉原來已經蓋好的牆，拜登開啟大門讓成千上萬的非法移民 進來。

我問她疫苗打了嗎？她說她的先生免疫系統失調不能打疫苗，所以她也決定不打。這樣似是而非的邏輯讓我聽了覺得有點不解，可是我本不喜與人作政治辯論，後來也就祝福她們一家順心愉快，結束了電話。

蒎蒂是我多年的好朋友，去年新冠病毒衝擊紐約，大家哪裡都不敢去，想不到這一關居然過了一年半。我在今年五月中打完了疫苗，對室內活動還是盡量避免，但對於戶外運動已不再忌諱，興奮地約了蒎蒂到附近的廣場健走聊天。我知道她沒有打疫苗，起初以為是她身體上的問題，但後來才明白她拒絕接受疫苗的原因。蒎蒂認為新冠病毒的嚴重性是民主黨和大眾媒體煽動民眾，為了奪取總統大位，刻意誇大其詞造成選民的恐慌，美國政府及媒體和藥廠勾結，目的就是要大賺疫苗的錢。這一天雖然豔陽高照，我卻覺得越走越冷，不明白為什麼一個高級知識分子會陷入右派的搧惑泥坑無法自拔，多年的好友轉眼變成了陌生人。

最讓我感到意外的應該是同事保羅，他靠自己努力學習電腦程式而加入IT部門，寫了很多難度相當高的程式，在我們部門小有名氣。前幾個禮拜聽說他要賣房子搬到上州，打了電話向他問候，沒想到他一開始就破口大罵美國政府。

以前斯條慢理的他，近乎歇斯底里地大喊「新冠病毒和疫苗都是王八蛋比爾蓋茲的惡行」，是蓋茲長年為了徹底解決空氣污染和地球暖化問題的策略，他們研發一種會讓人類不育的疫苗並且製造了新冠病毒，當病毒如火如荼地散布全球，人們搶著要接種疫苗，如此他們就可以達到大量降低人口的終極目的。他說美國政府如今已經徹底變成共產政權，將大家洗腦並逼迫注射疫苗，人民就像一群群的綿羊等著被送上屠場。

如果不是因為我親眼看見先生因疫情被迫在家，短時間從嘻嘻哈哈樂天派，變成疑神疑鬼的精神病患，我也不會這麼肯定，疫苗陰謀論是人們無法面對新冠病毒現實衝擊而造成的妄想症。這一場近代史上前所未有的人類浩劫，不但奪走了無數珍貴的生命，對政治和經濟造成了巨大的負面影響，最可怕的是對人類精神上的破壞損傷。面對如此恐怖的現實，疫苗陰謀論正好提供了一個解釋。這幾個案例加深我對現在的國際現境和美國政治的哀傷和無奈。