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世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

無解

平心

一早我在公司前停妥了車，準備下車時，見隔壁公司的克萊已先一步到達，正站在他自己的車身旁。我趨前向他打過招呼後，隨即問他最近好嗎？只見他木木的表情，哀傷的眼神，喃喃地說：「佳旭自殺了。」我頓時語塞，腦子一片空白，瞬間不知如何回應。

佳旭是克萊的唯一兒子，年輕有為，樂觀進取，大學畢業後雄心萬丈，一心想創業，歷經多重挫折，終於成功創立了一家將高畫質數位的影像，以專業電腦技術印製於鋁板的公司。初創業時期僅有幾名員工，這六年來他兢兢業業，積極勤奮，如今已擴展至有二十多人的規模，事業做得有聲有色。

每年聖誕節前的數月，訂單增多，不時見克萊在公司進出幫忙兒子。最近多日未見他們父子，卻不料見了面的一句問候，帶來的竟然是如此讓我驚訝錯愕的悲傷噩耗。

在聽到他說佳旭自殺時，我呆愣了數秒鐘，語無倫次地問怎麼回事？克萊紅著眼搖搖頭說：「他只有三十二歲，就這麽不明不白地走了，沒有留下隻字片語。」他那悲痛無助的表情令人不忍面對。我當時的心情是百般複雜，有千百個「為什麼？」在腦中打轉著，竟未察覺自己也淚眼模糊了。喪子之痛是沒有任何言語可以撫平的，破碎的心更是任誰都無法彌補的。

自從認識佳旭以來，他給人的印象是笑眼常開，友善熱情。只要見了他，不管遠近，他必定以那充滿感染力的愉悅聲調打招呼。這麼個情緒高昂、陽光燦爛的年輕人，怎麼說都難以置信他會輕生。

非但他的父母毫無預警，最不可思議的是他最親近的妹妹，一直是他事業的最佳搭檔，合作無間的左右手，都被蒙在鼓裡。他輕生前的情緖毫無異常或任何蛛絲馬跡可尋。她對哥哥萌生自殺的念頭毫無所知，這給她帶來巨大的衝擊，畢竟他們兄妹日日相處，無所不談，竟無以察覺到任何前兆，痛心疾首之外，她內疚自責不已。唉！佳旭把他在人間的最後一個隱私一起帶走了。

想起多年前，我有位同事因婚姻糾紛，在身心俱疲、萬念俱灰下，走上輕生的絕路，幸而及時獲救。事後她慶幸受老天庇佑而得以存活，通過心理治療的管道，她找到歸屬感，從此對生命充滿了熱情。重生讓她更珍惜以後的每一個日子，她也因此而努力地活出獨立精采的人生。

之後她當了自殺預防中心的志工，協助無助的人從自殺的意念中走出來。記得她說過，被救回來的人都曾表示懊悔，對自己會企圖自殺這件事感到詫異，更對自己的不可預測性感到害怕。

佳旭的自殺，留給關愛他的家人朋友無限的哀思及無盡的傷痕。我們可能永遠不會明白為什麼一個人會自殺，某種程度上，我們必須適應沒有明確答案的不適感，並理解每個人的生命故事不同，造成不幸的事件與脈絡也大不相同。

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