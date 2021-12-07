儘管我不太喜歡養狗，卻很喜歡觀察狗的一舉一動，尤其是牠與人之間的互動。

每當傍晚橘紅色的太陽掛在山頭，遲遲不肯離去時，我們家門口的馬路上就有三三兩兩的人群，牽著心愛的小狗出來散步。雖然我不是非常清楚這些狗的種類，但是他們身上的毛髮，各式各樣，千姿百態，有白色、黃色、棕色，還有黑白色、棕黃色相加的；有長毛的，有短毛的，還有捲毛的，非常有趣。

牽狗遛達的有大人、小孩、老人，還有夫婦倆，他們有的牽著一條狗，有的牽了兩條。還有一天，我看到一個小夥子自己牽了七條狗，雖然這些狗大大小小，胖胖瘦瘦，高高矮矮，可他們卻像經過專業訓練，十分聽話，蹦蹦跳跳地跟隨主人，一刻不停地前行，場面十分壯觀。從牽狗的人臉上不難看出，他們是多麼喜愛寵物，多麼喜愛這自由自在、無憂無慮的生活。

人們說母親視子女如生命，在美國，我看到有人將寵物同樣視如生命，關愛有加。有一次，我遠遠看到一位婦女一手抱著嬰兒，一手推著嬰兒車朝我走來，等我走到近處，才大吃一驚，發現她抱的是一條小花狗。還有一次，我看到一對夫婦一邊推著載狗的嬰兒車，一邊不停地逗著小狗。還有人將小狗放在自行車或是摩托車的籃子裡，載著他們四處兜風。

我看到最熱鬧的則是人與狗賽跑。那天傍晚我剛走出家門，就看到公路上一位男子牽著狗在賽跑。這條黃毛狗的主人是位身體健壯的中年人，只見這狗在前面跑，主人則在後面追，五百多米的路很快就跑到了終點，人和狗都累得氣喘吁吁的。

不過他們好像還沒有盡興，又轉頭跑了起來，越跑越快，誰也不甘落後。雖然狗一直跑在最前面，可他脖子上的繩索一直被主人緊緊地攥在手中，猶如孫悟空再厲害，也難以逃脫如來佛的手掌心，這條狗不得不順著主人的速度向前跑。待主人停下休息時，我好奇地問他，你為什麽和狗賽跑呢？他擦了一下臉上的汗珠，笑著回答：「你知道嗎？人與狗賽跑，既加深感情，又能增強體質，一舉兩得，何樂而不為呢？」

聽到這回答，我恍然大悟。人與狗之間的各種動態，見證了他們之間的心靈和情感的交流以及動作的相互協調。怪不得人們說，狗是人類最有靈性的高級動物，只要精心培育呵護，牠就能為人類所用，發揮意想不到的作用，給生活帶來無窮無盡的快樂，為生活增添一道亮麗的風景線。

看來人與狗的同行之路，一定會一直走下去。