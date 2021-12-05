我們住的洛杉磯 幾年前颳大風引起一場大火，很多建築物包括民房被燒毀。調查發現，電力公司的線路故障是起火的原因，保險理賠公司和電力公司互相推諉，沒有人敢於承擔責任。今年由於地球暖化，加州 從北到南大火不斷，人力財產損失慘重，空氣污染加劇，州政府也是一籌莫展。電力公司為了減少線路故障導致的火災，開始實施一起風就停電。

感恩節是家庭聚會、親人相見的日子，特別是去年居家避疫沒有團圓，今年的感恩節更顯得非常重要，全家人都期待著這一天的到來。我們家祖孫三代有六口人，住得很近，經常見面。女兒結婚七年來，我們老倆口和親家每年都在女兒家歡慶感恩節。女兒對烹製火雞晚餐特別喜歡，往往提前數天就開始準備。親家一家六口人可是住得很遠，幾星期前就開始籌備，一家人節日前一天晚上就到了女兒家。

就在這個晚上，洛杉磯開始起風，而且是聖安娜的熱風，我們有點兒擔心，但是還沒有經歷過停電的節日。感恩節當天的上午，我們老倆口也到了女兒家，見到了久違的親家母和女婿的弟妹們，熱鬧非凡。女兒則開始準備火雞大餐，廚房裡擺滿了各種食材，並且她還不要幫忙，自己要獨立操作。大家和孫子孫女一起唱著跳著、玩著各種玩具。

突然間，我們幾個人的手機都響起來，是我們所在城市發出的警告，聖安娜熱風要持續二十四小時，必要的時候會斷電。幾分鐘後，果然停電了。這下可麻煩了，火雞需要烤箱，沒電可怎麼辦呀！

好在瓦斯還有，用火柴可以點燃。女兒急中生智，把不用烤箱的菜餚先做出來：龍蝦土豆泥、奶油玉米、火雞填料、蜜汁紅薯、火腿、扁豆和南瓜派。全家人圍坐在一起，祈禱我們所得到的一切，和睦相處，健康幸福。大家紛紛稱讚女兒的廚藝，吃得津津有味。沒有火雞的感恩節晚餐固然缺了點什麼，但更重要的是全家都在一起，闔家團圓，共度美好時光。

今天颳風是自然現象，沒有任何人能夠控制。我則常常在想，人類可以在天空建立空間站，把火星 車送上火星，為什麼就是不能研究出辦法控制火災？

電力公司在大風時停電，固然對減少火災的發生有所幫助，但也有很多人在互聯網上指責電力公司設備老舊，只顧自己的利潤收益，根本不對早以過時的輸電線路和變壓器等進行更新改造，以防止事故的發生。誰對誰錯，自有公論，只是每年家庭團聚的那一天沒有電，實在有點掃興。