以前當留學生的時候，買機票可是一件大事。二、三十年前中西部的華人 不多，得打長途電話到西岸一些華人開設的旅行社；當航空公司說沒有票或是票價嚇死人的時候，他們硬是可以找到便宜機票，對於歸心似箭的異鄉遊子還真的跟萬家生佛一樣，收到機票的時候簡直感動得痛哭流涕。

當時我們都知道，直接跟航空公司買票是最貴的。可是風水輪流轉，現在網路那麼發達，許多網站都會把各家公司的票價列出來比較，航空公司既然不能打模糊仗，乾脆自己攬上這個生意，於是乎現在最便宜的機票，反而是在航空公司網站上；而且一般消費者的心裡，直接跟公司買，總比從第三方網站買來得安心一些。

不過，天底下沒有完美的事，接下來要講的，就是這兩天訂機票的故事，你就曉得，我們消費者還是鬥不過他們。

話說十七歲的女兒，三周後要飛洛杉磯面試 ，從舊金山飛不過一個半小時，於是決定來個當天來回。太太不放心女兒一個人，決定陪同前往。我深知訂機票通常都有「早鳥優惠」，既然行程確定，就趕快訂機票。

一入口就碰上一件怪事：一張單程的機票是八十六元，可是兩個人卻是兩百四十元。我心裡想那還不簡單，我先訂太太的，再訂女兒的不就好了？可是當我順利訂完太太的機票之後，再重新上一次網站，不由得一聲怪叫：不是八十六元嗎？怎麼變成一百零六元了？

通常這個價位只剩下幾個位子的時候，網站會標明出來，可是我訂的時候沒這麼說呀！我有點不甘心，去搜尋一下，發覺還不少人碰過這種事，其中有一個解答最「科技」：聽說當航空公司發現你這個IP位置重複搜尋某一旅程，他們會自動把你想訂的行程票價提高。

好吧，我就掏出手機，關掉WiFi，改用行動網路訂票，航空公司就沒轍了吧？不行，還是一百零六，我想先冷靜一下，先去做些別的事。沒想到兩個小時之後再查，哇！便宜票沒了，現在剩下一百一十九元的！

這簡直是偷雞不著蝕把米，我決定不跟航空公司鬥法了，趕快訂，所幸一切順利。另外我順手也把她們倆的回程也訂好，省得夜長夢多。

以為故事到這裡就完了？非也。第二天女兒說，另外一個在洛杉磯的學校來通知，面試就在前一天下午。哎喲！趕快改機票。太太的加四十五元，很快改好一切順利；但是女兒的卻不讓改！詳細一看，原來是說她不滿十八歲，不能單獨成行。

見鬼了，我訂機票的時候一點問題也沒有，怎麼就不讓改了？我想山不轉路轉，乾脆先取消機票，重訂一張得了，還好女兒這張票是可以取消的。取消過程十分順利，網站還說，可以用同一個訂位代號另訂機票，那麼我的退款會從新機票的票價中扣除。是的，你猜對了，還是不行。也就是說，除了我放棄退款，重新訂一張票之外，別無他法。

此時我已經筋疲力盡，只好使出最後一招，也是最傳統的一招--打電話給航空公司。很意外地，電話只等了三分鐘就找到「真人」，業務聽完我的敘述，問了女兒的訂位代號，三下五除二，說多加三十元即可。

多事的我，在感謝業務幫忙之餘，還是忍不住跟她發個牢騷，為什麼十七歲的小朋友訂位可以，改票就不行？這位業務能說什麼？當然只能說網頁設計沒有更新。網頁也不是她設計的，我當然也不能怪她，何況雖然繞了一大圈，多花了些錢，問題還算是解決了。

你說，跟二、三十年前比起來，我們買機票真的比較容易？還是變得更麻煩？