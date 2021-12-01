巴克拉瓦是用千層酥皮上面澆奶油、蜂蜜，把碎堅果放在中間，然後上面再鋪上一層層的酥皮，進烤箱烤得外表香甜酥脆，裡面流著黏黏的蜂蜜，切成小塊，用叉子一挑就是好多層甜蜜蜜的酥皮，吃到嘴裡，又甜又酥，配上味道稍䶢的核桃 碎粒，味道好到不行。因為是在希臘牛肉捲店賣的，我一直誤以為它是希臘的甜點。

二○一六年先生和我一起去希臘旅遊，在雅典，到處都有賣牛肉捲餅和巴克拉瓦。希臘人喜歡甜食，他們的甜點店面很大，裡面燈光燦爛，各式各樣漂亮的的甜點放在玻璃櫃裡面，像珍貴珠寶一樣陳列著。比起那些鮮豔顏色的甜點，巴克拉瓦看起來就像一個純樸的鄉下小吃，一大盤一大盤放在那裡，等待有緣人來欣賞。

雅典的巴克拉瓦放的蜂蜜和奶油比別的地方更多，而且切得比較大塊，吃起來更過癮。我們在雅典一個星期的行程，我天天都買巴克拉瓦來吃，不在乎先生說我已經吃成個圓滾滾的快樂人。

這個月我和高中同學玲玲一起去土耳其旅遊，在伊斯坦堡又看到牛肉捲餅和巴克拉瓦，但是他們的巴克拉瓦就更好吃了。他們用的蜂蜜有花朵的清香，而且加更多的碎開心果，夾在千層酥皮中，厚厚的一大層，沉浸在又香又甜的蜂蜜汁中，吃在嘴裡真是味覺的交響樂。

我們的十三天旅行團，每天的飯後甜點大多是巴克拉瓦，叫我開心得不得了。

有天我問導遊，巴克拉瓦到底是土耳其發明的，還是希臘人發明的？她告訴我，這是鄰居敘利亞發明的甜點。反正是在同樣的地域，土耳其人把它澆上他們特有的花香蜂蜜，更是將它發揚光大。

在旅遊的途中，看到好多賣紀念品的店家，都有賣一盒一盒的巴克拉瓦。但是我從來不買，因為不知道它們是什麼時候做好的，等到旅遊結束帶回家，打開來不知道味道會不會走樣，反而破壞美好的印象。有些食品是經不起包裝和舟車勞頓的奔波。

旅行團裡一個朋友就驗證了我的猜測。有一次停在驛站，那朋友買了一盒巴克拉瓦請大家吃，吃起來就是沒有在餐館飯後的新鮮好吃。

秉持寧為玉碎不為瓦全的原則，我沒有買盒裝巴克拉瓦帶回家，以後想吃，就去家附近的店裡找尋吧。

在土耳其的最後一個晚上，旅行社特別安排了一個惜別晚宴，席間還有當地的歌手來唱歌助興，大家都很開心地唱歌跳舞。那晚的宴席特別精緻，最後的甜點是很漂亮、四種不同形狀的巴克拉瓦，但我已經酒足飯飽，我的同伴也沒法吃，於是我請侍者幫我把它全部打包。本來打算第二天早上在機場 等飛機的時候解決它，結果搭機前一陣忙亂，忘了吃。由伊斯坦堡直飛洛杉磯 需十四小時，這一小盒巴克拉瓦在我的手提行李裡跟著我回家。

到家以後，我把擠歪了的盒子拿出來，還好，被蜂蜜浸著的巴克拉瓦賣相還不錯，吃起來味道也很棒。我分了一小塊給注意身材、平常不大吃甜點的兒子吃，他一吃，驚喜不已，這才發現原來巴克拉瓦可以做到這麼好吃。我們母子三兩下就解決了這一盒不遠千里而來的驚喜。