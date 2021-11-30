一日好友慌張地來電話告訴我，剛剛發現她的駕照 掉了，翻遍了車裡及家中上下，皆不見蹤影。她猜想唯一的可能是在前周末，她從西雅圖搭機回家，在機場 通過安檢處時，曾經取出駕照，此後便沒有任何需要拿出駕照的時候，因此她肯定就是在機場弄掉的。

當她察覺到自己無照駕駛了好幾天後，心中頗為不安。情急之下，我當天駕車帶她去此地的車管局申請新駕照，並領取一張臨時駕照，以應對新駕照寄到家之前備用。

過了不久，她因將遙控的車鑰匙放在褲袋中，洗衣前忘了拿出來，鑰匙在熱燙的洗衣機中翻滾，取出後已完全失去了功能，只能到車行經銷商花四百元再訂購一把，雖然心疼卻也無可奈何。她說自己向來是個頭腦清晰的人，怎料最近大腦漸不管用了。

這些月來，她每開車出門到了巷口後，十有九次得再開回家看一眼車房門是否關上了；或者得再進屋查看廚房爐火是否關閉了。過去雖也有不確定的時候，卻僅是偶爾為之。她沮喪地說如今自己是愈老愈糊塗了。

無獨有偶，我自嘲有一籮筐的老糊塗事不時環繞著我轉。特別是每次出門，從未記得將皮包的拉錬拉上，除了在機場安檢輸送帶上，因怕它倒翻而拉上外，其他時候一概忘了。

有一次我站在十字路口，等交通燈轉綠之際，背後傳來的聲音好像是對著我說的；我回過頭，果然見一中年人坐在不遠處的花壇邊緣，手指著我的皮包說：「小心喔！你的皮包拉鍊敞開著。」我隨即拉上拉鍊，並揮手微笑向他致謝。

但是不久後在超市購物，我又將皮包放在購物車的架子上。在我離開車前去拿一盒蛋之時，有位婦人善意地指著我放在車架上的皮包說：「要看緊妳的皮包，且拉鍊當拉上，拿東西時不要留皮包在手推車上。」接著她又說新冠疫情 期間，治安每況愈下，不可大意呀！我再三感謝她的忠告。她說的可不是危言聳聽，社區信息網站經常有受害人以親身失竊的經歷，提示大眾需要警覺，我豈能不引以為鑑？

我與好友的糊塗，是老年生活的習性寫照，這些日子以來，雖然自己也時有警戒心，但還是免不了偶然的糊塗。

我想到了清代書畫家鄭板橋題過最膾炙人口的一幅匾額，是「難得糊塗」。他晚年以這四個字給自己的一生做總結，也正是符合了他的性格，不斤斤計較，當下心安。「難得糊塗」是退一步的氣度，是一種放得下的境界，那是何等的胸襟！

人屆老年，能讓我們揮霍的時間少之又少，如能在淡然中擁有一份豁達，如是安好。日常生活中迷糊事防不勝防，只要沒有大礙，就假借當是「難得糊塗」吧！好友聽了釋懷會意地哈哈大笑。