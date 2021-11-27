我住進防疫旅館 後不久，就收到櫃台送到門外的兩袋禮物，那是老友梁送來的關懷，包括時鮮水果與「近紅外LED照護燈」，提在手裡沉甸甸的兩袋禮物，是梁頂著燠熱的秋陽、轉了兩趟車才送到的。

見到久違的蓮霧與文旦柚及我愛吃的火龍果，還有口感不同於在美常吃的本地香蕉，更有我只喝過果汁從未嘗過果粒的百香果，心中極為感動。尤其當我得知梁在前一日剛動過小手術，割除耳邊的一粒小肉瘤，傷口還滲著血水就趕來為我送關懷，我潸然落淚。

晚上睡前，我打開梁送來的照護燈，如冬陽般的暖意滿滿地照在我的身上，補充著我出門前不久動手術所失去的元氣，直沁我心扉的不只是這有形的燈光，還有著我倆半世紀的情誼。

要照顧三個小蘿蔔頭，又要協助丈夫打理兩處夜市店面的外甥女，在我入住當天，就與夫婿四處張羅購買我的最愛，包括一小盒蛋黃酥、豬肉、牛肉乾和飲水，還幫我到書店去拿我預訂的書籍，送到旅館裝滿了整個小推車，我收到時心中倍感溫馨。

每次我返台，他們總搶著接送，跑腿採買，請客吃飯，這次我在隔離期間，他們更不時送來關懷。我妹因摔傷腿後行動不便，這小夫妻倆更代替我妹多盡一份關懷，我甚感歡欣。

同事情誼將近四十年的儀姐，得知我已入住防疫旅館後，問我要了地址，說要「表示一下」。我擔心她的身體，將近八十高齡的她，今年初才經歷一場有驚無險的小中風，如今正康復的身體，萬不可因趕來給我送禮物而辛勞，但看到我婉謝她來送禮物的簡訊後，她卻「已讀不回」。

數日後的黃昏時分門鈴響起，我開門見不到便當或禮物袋，卻見到桌子上放著一封限時信，信封上波浪型金黃色斜紋，在昏暗的走廊燈下閃爍著令人歡喜的柔光。我認出信封上儀姐的筆跡，兩年未見，她的毛筆字跡更加精妙，勁健的筆力中帶著幾分難得的灑脫，誠如她隨和的個性。

見她在信封上貼了「紅心」與「玫瑰」，就已領受到她的熱情。迫不及待地拆開信封，滿紙的問候與兩株立體玫瑰花貼紙，和一顆「紅心」貼紙相互映照，對我這個在「禁閉」中的老友表達了熱情的歡迎，再看到信封左下方端正地蓋著她笑臉迎人的大頭照圖章，我感動得熱淚盈眶，立刻給她回簡訊道感謝，並說這封信與情誼我都會珍藏。

隔離期間，我共收到四封儀姐寄來的限時專送，專送著真誠的關愛與珍貴的友情，值得永遠珍藏。

隔離後的第一個周末，老友梁在夫婿的陪同下，專程從三峽家中開車到新店，為我選購美味的涼麵、韭菜盒子，還買了滷蛋與雪裡紅，都是我最愛吃且在美國 不易嘗到的家鄉口味。聽說我愛吃文旦柚，隔離的第二個周末，梁與夫婿又送來些水果，外加我從未吃過的剝皮辣椒口味香腸，與風味絕佳的綜合豆類素粽。這份情誼，豈是一聲「感謝」所能表達的。

防疫旅館的三餐雖有變化，但只以一周為期，進入第二周後，餐飲就與第一周相同，我有些膩了。外甥女得知後，體貼地為我叫外買，蟹粉小籠包、涼拌木耳、酸辣湯外加甜點迷你芋泥包，我吃得開心又感動。

隔離期間，我手機上的簡訊不斷，各地老友時時傳來的關懷，及台北當地老友與親人們的情誼，讓我在倍感溫馨的情境中度過隔離期。